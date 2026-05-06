서울 강동구는 상일동 강동아트센터 잔디마당을 시민을 위한 야외 결혼식 공간으로 개방한다고 6일 밝혔다.

강동아트센터 잔디마당은 지난달 29일 서울시가 추진하는 ‘더 아름다운 결혼식 공공예식장’ 사업 대상지로 지정됐다. 강동구는 “예비부부들에게 비용 효율성과 만족도를 높일 수 있는 특별한 결혼식 공간을 제공할 계획”이라고 말했다.

이곳은 현대적인 건축미를 갖춘 아트센터 건물을 배경으로 넓게 펼쳐진 녹지 공간이 특징이다. 탁 트인 야외 환경에서 예비부부의 취향에 따라 자유롭게 결혼식을 연출할 수 있다.

잔디마당을 포함한 서울시 공공예식장 이용료는 무료다. 서울시 협력업체를 통해 합리적인 가격대에 결혼식을 기획·진행할 수도 있다. 결혼장려금(비품비)도 최대 100만원까지 지원된다. 서울시 공공예식장 예약은 ‘더 아름다운 결혼식’ 홈페이지 또는 전화(☎1899-2154)를 통해 할 수 있다.

강동구 관계자는 “강동아트센터 잔디마당에서의 결혼식이 예비부부들에게는 소중한 추억이 되고, 지역 사회에는 건전하고 실속 있는 결혼 문화가 확산하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.