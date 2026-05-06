창간 80주년 경향신문

‘단일후보’ 허위 홍보 논란···세종선관위, 세종교육감 예비후보 고발

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

세종시선거관리위원회가 교육감 선거 과정에서 허위 사실을 공표한 혐의로 예비후보자 A씨 등 2명을 경찰에 고발했다.

A씨는 지난달 지역 시민사회단체 연합인 '세종 민주진영 교육감 단일화 추진위원회'가 주관한 단일화 과정에 참여해 후보로 선출됐다.

이후 A씨는 자신을 '민주·진보교육감 추진위원회 추대 단일후보'로 표기한 보도자료를 배포하고 SNS 6곳에 관련 홍보물을 게시한 혐의를 받는다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘단일후보’ 허위 홍보 논란···세종선관위, 세종교육감 예비후보 고발

입력 2026.05.06 13:11

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

일부 후보 참여했음에도 ‘추대 단일후보’ 표기

세종시선거관리위원회 전경. 세종시선거관리위원회 제공

세종시선거관리위원회 전경. 세종시선거관리위원회 제공

세종시선거관리위원회가 교육감 선거 과정에서 허위 사실을 공표한 혐의로 예비후보자 A씨 등 2명을 경찰에 고발했다.

세종시선관위는 당선될 목적으로 신분과 관련한 허위 사실을 게시·공표한 행위를 한 A씨 등 2명을 공직선거법 위반 혐의로 세종경찰청에 고발했다고 6일 밝혔다.

A씨는 지난달 지역 시민사회단체 연합인 ‘세종 민주진영 교육감 단일화 추진위원회’가 주관한 단일화 과정에 참여해 후보로 선출됐다. 이후 A씨는 자신을 ‘민주·진보교육감 추진위원회 추대 단일후보’로 표기한 보도자료를 배포하고 SNS 6곳에 관련 홍보물을 게시한 혐의를 받는다.

하지만 당시 단일화에는 전체 교육감 예비후보 6명 중 2명만 참여한 것으로 확인됐다.

선관위 관계자는 “보수·진보 단일후보 명칭은 해당 진영의 모든 후보자가 단일화 과정에 참여해 단일화가 이뤄진 경우에만 사용할 수 있으며 일부 후보자만 참여해 전체 단일화가 성립되지 않은 상태에서 해당 명칭을 사용할 경우 공직선거법 위반 소지가 있다”며 “일부 후보만 참여한 단일화의 경우, ‘단일후보’ 명칭을 사용하려면 참여 후보를 함께 명시해야 한다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글