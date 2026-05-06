창간 80주년 경향신문

‘거주지 제한’ 없다더니···태안군립합창단 모집, 뒤늦은 기준 변경 논란

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

충남 태안군이 군립합창단 단원을 모집하는 과정에서 공고 내용과 실제 선발 기준을 다르게 운영한 정황이 확인됐다.

지원자 A씨는 "공고를 신뢰하고 준비해왔는데 실제 선발 기준이 다르게 적용된 점을 납득하기 어렵다"며 "지원을 위해 개인적으로 연습과 준비를 이어왔고 해당 모집 내용을 주변 지인들에게도 공유해 지원을 권유했으며 일부는 실제로 지원을 고려하거나 준비 중이었다"고 말했다.

이어 "그동안 들인 시간과 노력이 허비됐고 주변 지인들 역시 공고를 믿고 준비하는 과정에서 기회를 제한받게 됐다"며 "공고 내용과 실제 기준의 불일치에 대한 정정이나 안내가 필요하다고 문의하고 나서야 공고가 수정되긴 했지만, 기존 게시글의 첨부파일만 교체되는 등 지원 여부를 판단하는 과정에서 혼선도 발생했다"고 덧붙였다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘거주지 제한’ 없다더니···태안군립합창단 모집, 뒤늦은 기준 변경 논란

입력 2026.05.06 13:43

수정 2026.05.06 14:16

펼치기/접기
  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

공고엔 ‘제한 없음’ 명시 후 ‘군민 우선’ 추가

지원자 “연습·준비에 시간·노력 허비했다”

공고 내용이 달라진 태안군립합창단 단원 모집 공고. 독자 제공

공고 내용이 달라진 태안군립합창단 단원 모집 공고. 독자 제공

충남 태안군이 군립합창단 단원을 모집하는 과정에서 공고 내용과 실제 선발 기준을 다르게 운영해 논란이 일고 있다.

6일 취재를 종합하면 태안군 문화예술과는 지난달 군립합창단 단원 모집에 나서면서 1차 공고와 재공고(2차)에 지원 자격을 ‘거주지 제한 없음’으로 명시했다. 접수 기간은 지난달 27일부터 지난 1일까지였으며 서류 합격자는 오는 11일 2차 실기전형과 면접을 치를 예정이다.

그러나 일부 지원자가 해당 부서에 자격 기준을 확인하는 과정에서 “내부적으로 태안군 거주자를 우선 선발한다”는 이야기를 들었다. 태안군은 이후 응시 자격에 ‘태안군 거주자’ 조건을 추가한 수정 공고를 게시했다. 공고 변경 과정에서 기존 지원자들에게 별도 공지나 안내 등도 없었던 것으로 알려졌다.

지원자 A씨는 “공고만 보고 준비해왔는데 실제 선발 기준이 다르다니 납득하기 어렵다”며 “태안군립합창단에 지원하려고 개인적으로 연습하고 있었다”며 “지인들에게도 해당 모집 내용을 공유해 지원을 권유해 일부는 실제로 지원을 고려하거나 준비 중이었다”고 말했다. A씨는 “그동안 들인 시간과 노력이 허비된 것 같다”고 말했다.

태안군은 애초 조례에 근거해 군민 우선 선발 원칙을 적용하려고 했지만 행정상 미흡으로 공고 단계에서 이를 명확히 반영하지 못했다고 밝혔다. 군 관계자는 “조례상 단원은 태안군에 주소를 둔 사람을 원칙으로 하고 정원이 미달할 경우에만 외부 지원자를 선발할 수 있다”며 “초기 공고에서 담당자 실수로 해당 내용이 누락된 것으로 보인다”고 말했다.

이 관계자는 “이후 공고를 정정해 게시했고 외부 지원자에게는 유선으로 양해를 구했다”며 “합창단 정원이 50명인데 현재 35명 수준이어서 향후 지역 내 합격자가 부족할 경우 외부 지원자에게도 기회가 있을 수 있다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글