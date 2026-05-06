“문화금융 뒷받침하겠다”…‘글로벌K-컬처경제포럼’ 출범

K컬처의 지속 가능한 성장을 체계적으로 지원하기 위한 민·관·산·학 협력 플랫폼인 '글로벌K-컬처경제포럼'이 6일 출범했다.

이 포럼은 문화예술과 금융 분야 전문가들이 협력해 문화예술 생태계를 다지고 K콘텐츠와 K플랫폼 산업을 육성할 실효적인 투자정책·제도를 마련해 K컬처 전반의 글로벌 확산을 촉진하는 국내 최초의 문화·금융 융합전략형 협력그룹을 표방했다.

문화와 금융 분야에서 역량을 발휘해온 전문가 20여명이 창립 위원으로 모였다.