“문화금융 뒷받침하겠다”…‘글로벌K-컬처경제포럼’ 출범

K컬처의 지속 가능한 성장을 체계적으로 지원하기 위한 민·관·산·학 협력 플랫폼인 ‘글로벌K-컬처경제포럼(GKCEF)’이 6일 출범했다.
이 포럼은 문화예술과 금융 분야 전문가들이 협력해 문화예술 생태계를 다지고 K콘텐츠와 K플랫폼 산업을 육성할 실효적인 투자정책·제도를 마련해 K컬처 전반의 글로벌 확산을 촉진하는 국내 최초의 문화·금융 융합전략형 협력그룹을 표방했다.
문화와 금융 분야에서 역량을 발휘해온 전문가 20여명이 창립 위원으로 모였다. 초대 회장은 K컬처 전문가로 이재명 정부 국정기획위원회 전문위원을 지낸 김정섭 성신여대 문화산업예술학과 교수(사진)가 선임됐다. 김우형 아이온자산운용 대표와 서경란 IBK기업은행 경제연구소장이 공동집행위원장을 맡는다. 명예회장 겸 고문에는 송승환 배우 겸 PMC프러덕션 예술감독, 김광수 법무법인 율촌 고문(전 NH농협금융지주 대표이사 회장 겸 전국은행연합회 회장), 김기영 서울대 로스쿨 외래교수(전 헌법재판소 재판관)가 각각 위촉됐다.
김정섭 회장은 “K컬처가 글로벌 시장에서 확인한 높은 위상을 실익으로 이끌고 자생력과 지속 가능성을 확보하려면 이를 뒷받침할 혁신적 문화금융 시스템 마련이 긴요하다”며 창립 취지를 밝혔다.