연휴 마치고 출근하는 이재명 대통령 [현장 화보]

황금연휴 다음날인 6일 이재명 대통령의 출근길이 언론에 공개됐다. 오전 9시가 조금 넘은 시각 차에서 내린 이 대통령은 기다리고 있던 강훈식 비서실장과 밝은 표정으로 인사를 나눈 뒤 본청으로 들어섰다.

출근하는 이 대통령의 손에는 이날 예정된 제20회 국무회의 겸 제7차 비상경제점검회의 관련 자료가 들려 있었다. 출근길 공개만큼이나 눈길을 끈 장면은 또 있었다. 이 대통령의 왼쪽 눈이 핏줄이 터진 듯 붉게 충혈돼 있었던 것이다. 6일 이 대통령의 모습을 화보로 정리했다.