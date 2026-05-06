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한국생명존중희망재단 제2대 이사장에 보건복지부 출신 정윤순 고려대 교수

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본문 요약

한국생명존중희망재단 제2대 이사장에 정윤순 고려대학교 보건대학원 교수를 보건복지부가 6일 임명했다고 재단이 알렸다.

정 이사장은 "자살은 개인의 비극을 넘어 우리 공동체가 함께 해결해야 할 가장 시급한 과제다. 생명 존중이라는 숭고한 가치를 실현해야 하는 중책을 맡아 무거운 책임감을 느낀다"고 말했다고 재단이 전했다.

재단은 "정 이사장은 보건의료와 사회복지 정책 분야 전반을 아우르는 경험을 겸비하여, 복합적인 원인으로 발생하는 자살 문제에 대해 다각적이고 실효성 있는 대책을 추진할 적임자로 평가받고 있다"고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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한국생명존중희망재단 제2대 이사장에 보건복지부 출신 정윤순 고려대 교수

입력 2026.05.06 14:42

  • 이혜인 기자

  • 기사를 재생 중이에요

한국생명존중희망재단 제2대 이사장에 정윤순 고려대학교 보건대학원 교수를 보건복지부가 6일 임명했다고 재단이 알렸다. 재단은 국가 자살예방 정책 사업을 총괄하는 보건복지부 산하 공공기관이다.

정 신임 이사장은 보건복지부 보건의료정책실장, 사회복지 정책실장, 건강보험정책국장 등을 역임했다. 정 이사장은 “자살은 개인의 비극을 넘어 우리 공동체가 함께 해결해야 할 가장 시급한 과제다. 생명 존중이라는 숭고한 가치를 실현해야 하는 중책을 맡아 무거운 책임감을 느낀다”고 말했다고 재단이 전했다.

정윤순 신임 한국생명존중희망재단 이사장(왼쪽)과 홍찬자 상임이사. 재단 제공

정윤순 신임 한국생명존중희망재단 이사장(왼쪽)과 홍찬자 상임이사. 재단 제공

재단은 “정 이사장은 보건의료와 사회복지 정책 분야 전반을 아우르는 경험을 겸비하여, 복합적인 원인으로 발생하는 자살 문제에 대해 다각적이고 실효성 있는 대책을 추진할 적임자로 평가받고 있다”고 했다.

정 이사장은 “자살은 개인의 비극을 넘어 우리 공동체가 함께 해결해야 할 가장 시급한 과제다. 생명 존중이라는 숭고한 가치를 실현해야 하는 중책을 맡아 무거운 책임감을 느낀다”라고 말했다고 재단이 전했다.

이날 상임이사 임명된 홍찬자 전 국립정신건강센터 기획조정과장은 보건복지부 사무관, 서기관, 국립재활원 총무과장으로 일했다.

두 사람 임기는 3년이다.

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