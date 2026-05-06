호르무즈 개방 작전 하루 만에 중단…자초한 문제 해결 위해 동맹 압박하는 트럼프

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에 갇힌 선박들을 빼내겠다던 ‘프로젝트 프리덤’을 시행 하루 만에 중단했다. 이란과의 협상 진전을 이유로 내세웠지만, 작전 실효성에 한계가 드러났기 때문 아니냐는 지적이 나온다. 다만 트럼프 대통령은 대이란 해상봉쇄는 해제할 생각이 없음을 분명히 하면서, 교착상태 장기화에 대비해 ‘60일’로 제한된 전쟁 기한을 우회하기 위한 명분 마련에 나섰다.

트럼프 대통령은 5일(현지시간) 소셜미디어에 올린 글을 통해 “파키스탄 등 여러 국가의 요청과 이란 대표단과의 합의 진전이 이뤄졌다는 점을 고려했다”며 “‘프로젝트 프리덤’을 일시 중단하고 합의가 최종 타결될 수 있을지 지켜보겠다”고 밝혔다. 그러나 구체적으로 어떤 협상 진전이 이뤄지고 있는지는 언급하지 않았다.

트럼프 대통령이 ‘프로젝트 프리덤’을 야심 차게 시행한 지 불과 하루 만에 중단한 것은 기대만큼의 효과를 내지 못한 현실을 반영한 것 아니냐는 해석이 나온다. 작전 시작 후 미군은 미국 국적 선박 2척이 해협을 무사히 빠져나갔다고 밝혔지만 전쟁 이전 하루 평균 130척에 비하면 턱없이 적은 숫자다. 오히려 이란이 순항 미사일을 발사하면서 무력 충돌 위기만 고조됐다.

트럼프 대통령은 ‘프로젝트 프리덤’ 중단과 별개로 “전면적인 해상 봉쇄조치는 계속 유지된다”고 밝혀 이란에 대한 압박을 이어가겠다는 의지를 분명히 했다. 이날 마코 루비오 국무장관이 대이란 군사작전인 ‘장대한 분노’ 작전은 종료됐다고 밝힌 것도 교착상태 장기화에 대한 대비로 보인다. 루비오 장관은 이날 기자회견에서 “트럼프 대통령이 의회에 (지난 2월28일 시작된) ‘장대한 분노’ 작전 종료를 통보했다”며 “우리는 지금 해협에 갇힌 선박을 탈출시키려는 ‘프로젝트 프리덤’을 세계에 대한 ‘호의’로 수행 중”이라고 주장했다.

이는 미 의회 승인이 없을 경우 60일로 제한된 전쟁 기한을 우회하기 위해, 작전명을 바꾸려는 의도로 해석된다. 같은 날 피트 헤그세스 국방장관도 기자회견에서 이란의 공격을 받았지만 임계점을 넘지 않았다면서 “휴전은 여전히 유지되고 있다”고 강조했다. 앞서 그는 “휴전이 유지되는 한 60일 시한은 멈춘 것”이라고 주장한 바 있다.

트럼프 행정부는 동맹들이 호르무즈 해협 개방 작전에 동참해야 한다고 압박을 가했다. 헤그세스 장관은 ‘프로젝트 프리덤’을 두고 “미국이 세계에 주는 선물”이라면서, 해협을 통해 석유를 수입하는 국가들에 개방 책임이 있지만 “미국이 초반의 위험한 작업을 대신하고 있는 것”이라고 주장했다. 언젠가는 호르무즈 상선 보호 임무를 동맹국에 맡기겠다는 의중을 드러낸 것이다.

그러면서 화물선 폭발 사고가 발생한 한국을 집중 압박했다. 트럼프 대통령은 이날 백악관 행사 및 언론 인터뷰에서 “한국의 선박은 대열에 없었고, 혼자 행동하려다 박살이 났다”며 “한국 선박을 겨냥해 (이란의) 다수 발포가 이뤄진 만큼 한국이 어떤 식으로든 조치를 취해야 한다”고 주장했다. 한국 정부는 아직 원인 조사 중이라고 밝혔음에도 이란 공격으로 기정사실로 하면서 파병 압박에 나선 것이다. 헤그세스 장관도 한국 화물선 폭발은 “이란의 무차별 공격을 보여주는 것”이라며 “한국이 호르무즈 해협 개방에 더 나서주길 바란다”고 강조했다.

이에 대해 뉴욕타임스는 “헤그세스 장관이 언급하지 않은 것은 ‘장대한 분노’ 작전 전에는 해협이 개방돼 있었단 사실”이라며 “‘프로젝트 프리덤’은 트럼프 행정부가 자초한 문제를 해결하려는 또 다른 시도”라고 지적했다.

한편 이란은 자국의 공격을 받았다는 아랍에미리트(UAE)의 발표를 거짓으로 규정하면서 이를 빌미로 한 공격이 있을 경우 보복하겠다는 뜻을 밝혔다. 이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부 대변인은 “UAE가 이란의 도서, 항구, 해안을 겨냥한 그 어떤 군사적 행동이라도 개시된다면, 즉각 파괴적이고 후회하게 할 응징으로 대응할 것”이라고 경고했다.

앞서 UAE는 이란이 ‘프로젝트 프리덤’에 대한 반발로 전날 발사한 19발의 미사일과 무인기(드론)을 격추했으며, 이 과정에서 푸자이라항의 석유시설에 화재가 발생했다고 밝혔다.