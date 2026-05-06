봄철 나들이 후 아이가 설사·복통 계속한다면··· 식중독·장염 이렇게 대처해야









기온이 올라 야외활동이 늘어나는 봄철에는 세균·바이러스 등 병원성 미생물도 증식하기 쉬워 식중독·장염 위험이 높아진다. 전문가들은 바깥나들이를 다녀온 뒤 소아에게 설사·구토 등의 증상이 나타나면 적절히 수분과 영양을 보충하면서 상태가 악화하지 않는지 세심한 관찰이 필요하다고 조언한다.

식중독이나 감염성 장염은 대표적인 수인성·식품매개 감염병으로, 살모넬라균, 캄필로박터균, 병원성 대장균, 노로바이러스 등 병원성 미생물에 오염된 물이나 식품을 섭취해 위장관 증상이 나타나는 질환이다.

이미숙 경희대병원 감염면역내과 교수는 “식중독과 장염은 구토·설사·복통 등 증상이 유사해 혼동하기 쉽지만, 식중독은 오염된 음식 섭취로 발생하는 급성 질환이고 장염은 다양한 원인에 의해 장에 염증이 생긴 상태를 말한다”며 “야외활동 시 도시락이나 간식이 장시간 상온에 노출되지 않도록 하고 변질된 음식 섭취는 피해야 한다”고 말했다.

음식이나 음료를 통한 감염 위험은 누구에게나 있지만 면역체계가 미성숙한 소아에게는 더욱 주의가 필요하다. 특히 다량의 설사 탓에 탈수 증상이 나타나는지를 살피는 것이 중요한데, 성인보다 체액 변화에 민감해 탈수가 심해지면 저혈량성 쇼크나 전해질 불균형으로 인한 경련, 의식 저하 등이 나타날 수 있다.

김선영 경희대병원 소아청소년과 교수는 “일반적으로 바이러스성 장염은 묽은 설사가 흔하게 나타나다 대부분 수일 내에 자연적으로 호전되는데, 회복 과정에서 충분한 수분 보충이 무엇보다 중요하다”며 “혈변이나 점액이 섞인 설사가 나타나면 세균성 장염을 의심해 볼 수 있으며 일부에서는 항생제 치료가 필요할 수 있다”고 말했다.

식중독과 장염 증상이 있으면 식욕이 떨어지고 활동량도 줄어들어 축 처진 상태가 되기 쉽다. 단순히 수분만 보충하기보다는 상태에 맞춰 소량의 식사를 유지하는 것이 회복에는 도움이 된다. 장염이 있을 경우 죽이나 감자, 바나나 등 소화가 쉬운 음식부터 시작해 점차 일반식으로 전환해 가는 것이 바람직하다.

김선영 교수는 “만약 아이가 야간에 깰 정도의 복통이 있는 경우, 다량의 혈변이 보이는 경우, 담즙성 초록색 구토를 동반하는 경우 등에서는 식중독이나 장염이 아닌 다른 응급질환의 가능성이 있으므로 소아청소년과 전문의의 정확한 평가를 위해 즉시 응급의료기관을 방문해야 한다”고 말했다.