라떼 대신 ‘막떼’···“서울 여행 하이라이트가 될 한 잔”

스타벅스, 서울 특화 음료 전 매장 출시 막걸리향 콜드 브루·석양 오미자 피지오

스타벅스 코리아가 서울의 맛과 감성을 담은 지역 특화 음료를 서울 전 매장으로 확대 출시한다.

스타벅스는 ‘서울 석양 오미자 피지오’와 ‘서울 막걸리향 콜드 브루’를 서울 지역 전체 매장에서 판매한다고 6일 밝혔다.

서울 특화 음료는 지난 3월 서울 지역 100개 매장에서 첫 선을 보인 메뉴로 서울을 찾는 국내외 관광객들에게 특별한 여행 경험을 선사하기 위해 기획됐다.

서울 석양 오미자 피지오는 궁궐 연못 위로 번지는 노을을 연상시키는 비주얼로 인증 사진을 남기기 좋다는 평을 얻고 있다. 또 ‘서울 막걸리향 콜드 브루’는 한국 전통주인 막걸리의 향을 커피에 접목해 색다른 K-푸드 경험을 제공한다는 점에서 관심을 모으고 있다. 실제 SNS와 각종 커뮤니티에서는 “서울 여행을 즐기는 새로운 방식”, “한국적인 식재료로 서울을 표현해 더욱 힙하다(HIP, 멋지다)”는 등 긍정적인 반응이 이어지고 있다.

스타벅스는 고객 취향과 트렌드를 반영한 선출시 전략을 이어가고 있다. 이번에는 이른 더위를 식혀줄 여름 시즌 음료 ‘수박 주스 블렌디드’를 서울 지역 매장에서 먼저 선보인다.

수박 주스 블렌디드는 수박 과육과 수박 주스를 함께 갈아 진한 과일 풍미를 살린 것이 특징이다. 음료 위에 수박씨를 연상시키는 초콜릿 땅콩 토핑을 올려 실제 수박을 먹는 듯한 비주얼과 식감을 구현했다. 새 음료는 이달 말부터 전국 매장으로 판매를 확대할 예정이다.

스타벅스 관계자는 “서울 특화 음료가 여행의 낭만을 더해주는 하이라이트가 되길 바란다”며 “앞으로도 스타벅스만의 차별화된 메뉴를 통해 고객들에게 즐거운 경험을 선사하겠다”라고 말했다.

스타벅스는 제주 지역에서도 지역 특산물과 자연 풍경에서 영감을 받은 특화 음료·푸드를 운영하며 관광객들에게 차별화된 경험을 제공하고 있다.