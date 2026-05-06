“진로 두꺼비, 맛도 디자인도 더 초깔끔해졌다”

하이트진로가 한층 새로워진 ‘올뉴진로’를 마침내 선보인다. 인기 소주 진로의 젊고 트렌디한 이미지를 강화하기 위해 패키지 디자인을 전면 재단장했다.

6일 하이트진로에 따르면 이번 리뉴얼은 ‘올뉴진로’ 프로젝트의 일환으로 지난 2월 주질을 바꾼데 이어 패키지 디자인까지 교체했다.

새로운 패키지 디자인은 진로 특유의 스카이블루 병과 블루 라벨은 유지하면서도 두꺼비 캐릭터의 친근한 이미지를 강조했다. 또 기존 두꺼비 심볼은 3D 캐릭터로 제품 라벨에 적용하고 기존 한자 로고는 현대적인 한글 서체로 변경했다.

하이트진로는 리뉴얼과 함께 브랜드 충성도를 높이기 위해 ‘세상의 모든 음식과도 잘 어울리는 진로’라는 콘셉트의 캠페인을 펼친다. 넷플릭스 요리 예능 <흑백요리사2> 우승자인 최강록 셰프와 협업해 선보이는 이번 캠페인은 유튜브와 인스타그램 등 디지털 채널을 통해 만날 수 있다.

전국 대학가와 주요 상권에서는 현장 프로모션을 진행한다. 최근 MZ세대 사이에서 인기를 끌고 있는 행운 부적 굿즈 트렌드를 반영해 ‘두꺼비 부적 키링’ 굿즈를 제작, 증정하는 이벤트도 마련했다.

리뉴얼 패키지가 적용된 올뉴진로는 이달부터 순차적으로 전국 일반 음식점 및 주점, 마트 및 편의점 등에서 구입할 수 있다.

하이트진로 관계자는 “더 깔끔한 맛과 디자인으로 완성된 ‘올뉴진로’가 국내 소주시장에 새로운 활력을 불어넣길 기대한다”며 “진로가 MZ세대 인기 소주 브랜드로 자리 잡은 만큼 앞으로도 차별화된 마케팅 활동을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

진로는 2019년 출시 이후 깔끔한 맛과 두꺼비 캐릭터 마케팅으로 소비자들을 사로잡으며 지난 2월 누적판매 26억병을 돌파, 1초에 12병이 판매되는 등 참이슬과 함께 대표 소주 브랜드로 각광받고 있다.