한병도 민주당 원내대표 연임…“지방선거 압승으로 국정 동력 확보”

한병도 더불어민주당 의원이 6일 원내대표로 선출됐다. 이번 원내대표 선거에 단독 출마한 한 의원은 민주당 처음으로 원내대표직을 연임하게 됐다.

한 의원은 이날 국회에서 열린 민주당 의원총회에서 과반 득표를 해 원내대표로 선출됐다. 당 선관위 결정에 따라 득표수는 공개되지 않았다.

한 원내대표는 수락 연설에서 “다시 한번 굳건한 믿음을 주셔서 다시 한번 감사드린다”며 “결과와 성과로 보답하겠다”고 말했다. 한 원내대표는 “민주당이 견지해야 할 원칙은 단 하나, 오직 이재명 정부의 성공”이라며 “이재명 정부의 성공이 곧 국민의 성공이며 대한민국의 성공”이라고 말했다.

한 원내대표는 “앞으로 1년이 골든타임”이라며 “지방선거 압승으로 국정운영의 동력을 확보하고 국회에서 입법으로 대통령 든든하게 지원하도록 하겠다”고 말했다. 그는 “민주당은 단합할 때 강했고 하나로 뭉쳤을 때 승리했다”며 “원팀 민주당의 밀알이 되겠다”고 말했다.

지방선거 후 민생 입법을 강조했다. 한 원내대표는 “연말까지 국정과제 입법을 모두 마무리하겠다”며 “가열차게 국회를 가동하겠다”고 말했다. 투표 전 진행된 정견발표에서 검찰 보완수사권 부여 여부가 쟁점으로 남아있는 형사소송법 개정 문제에 대해서도 언급했다. 한 원내대표는 “개혁도 확실하게 마무리하겠다”며 “형사소송법 개정을 통해 검찰개혁에 마지막 퍼즐을 끼우겠다”고 말했다.

또 “작은 일 하나 처리하는데도 내부 소통을 강화하겠다”며 “우리의 전통인 치열한 토론과 숙의를 통해 하나 된 민주당을 만들겠다”고 강조했다.