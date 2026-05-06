[속보]정부, 미 공화당 ‘쿠팡 차별 항의서한’ 답신···“국내법 따라 비차별적·공정하게 진행” 강조

정부는 6일 미 공화당 연방 하원의원들이 보낸 쿠팡 관련 항의 서한에 답신을 보냈다. 정부는 답신에서 쿠팡에 대한 조치가 국내법 절차에 따른 비차별적 조치라고 강조했다. 공화당 의원들의 입장에 대한 세세한 반박보다는 원론적 수준의 원칙을 전달한 것으로 풀이된다 .

주미 한국대사관은 이날 한국 정부가 쿠팡을 포함한 미국 기업을 차별하고 있다고 주장하는 미 공화당 연방 하원의원들의 연명 서한에 대해 강경화 주미대사 명의의 답신을 발송했다고 외교부가 이날 밝혔다.

외교부는 “우리 정부는 답신을 통해 쿠팡 관련 조사 등 우리 정부 조치가 관련 국내법 및 규정에 따라 비차별적이고 공정하게 진행중임을 다시 한번 설명했다”고 밝혔다.

외교부는 또한 “우리 정부는 앞으로도 쿠팡을 포함한 미국 디지털 기업에 대한 비차별 정책을 견지하면서, 관련 내용을 미 의회에 지속 설명해 나갈 예정”이라고 밝혔다.

정부는 미국과의 마찰을 고려해 원론적 수준의 입장을 밝힌 것으로 보인다. 앞서 정부는 쿠팡 관련 항의 서한에 답신을 발송하기에 앞서 내용의 수위를 조절하는 등 고심을 거듭해온 것으로 알려졌다.

앞서 미국 연방 하원 공화당 의원 모임인 ‘공화당 연구위원회’ 소속 54명은 지난달 21일(현지시간) 강 대사에게 “한국에서 사업을 운영하는 미국 기업을 겨냥한 차별적 규제 조치를 즉각 중단하라”는 내용의 항의 서한을 보냈다. 공화당 의원 54명은 서한에서 “많은 미국 기술기업은 (미 기업에) 처벌받지만 한국 기업은 보호받는 여러 규제에 직면했다”며 “한국 정부는 지속적으로 미국 기업을 불리하게 대우했고 이를 받아들이기 어렵다”고 썼다.

미 공화당 하원의원들의 항의 서한에 대해 국내 정치권의 비판이 이어졌다. 더불어민주당·조국혁신당·진보당·사회민주당 등 범여권 의원 90여 명은 “동맹 간 상호 신뢰를 훼손하고 사법주권을 침해하는 행위”라고 지적하며, 쿠팡 수사 중단을 요구한 미 공화당 의원들의 서한에 대응하는 차원에서 주한 미국대사관에 별도의 서한을 전달했다.

앞서 장동혁 국민의힘 대표가 방미 기간 접촉한 상·하원 의원 다수가 쿠팡의 후원을 받은 사실이 경향신문 보도로 확인됐다. 장 대표가 만난 공화당 소속 대럴 아이사 하원 의원, 영 김 하원 동아태소위원장, 에이드리언 스미스 하원 의원, 빌 해거티 상원의원 등은 모두 5000달러씩(약 740만원) 쿠팡 측의 후원을 받았다.