“범행 후 빨래방서 세탁” 여고생 살해 20대 사이코패스 검사…구속영장 신청

“쉬려고 빨래방 들어가” 경찰에 진술…신상공개 여부 검토

한밤중 귀가하던 여고생을 흉기로 살해한 20대 남성을 대상으로 경찰이 반사회적 인격장애(사이코패스) 검사를 진행한다. 구속영장을 신청한 경찰은 이 남성의 신상공개 여부도 검토하고 있다.

광주광산경찰서는 6일 살인과 살인미수 혐의로 장모씨(24)와 관련해 구속영장을 신청했다. 경찰은 장씨에 대한 구속영장이 발부되면 사이코패스 진단 검사(PCL-R)를 실시할 예정이다.

경찰은 장씨가 뚜렷한 동기나 목적 없이 일면식 없는 고등학생들을 대상으로 범행을 벌였다는 점에서 이 검사가 필요하다고 판단했다.

장씨는 범행 이후 도주하는 과정에서 무인 빨래방에 들어가 피가 묻은 옷을 세탁하는 등 이해하기 힘든 행동을 하기도 했다. 경찰에서 장씨는 “쉬려고 빨래방에 들어갔다”고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 범행동기 등을 밝히기 위해 범죄심리분석관도 투입한다. 장씨 신상공개 여부도 검토하고 있다. 광주경찰청은 신상공개 여부를 판단할 심의위원회 구성 절차에 들어갔다.

범행 경위와 동기 파악을 위한 수사도 이어지고 있다. 경찰은 이날 오전 장씨가 차량을 버린 곳 인근의 배수로에서 혈흔이 묻은 흉기를 발견하고 해당 흉기가 실제 범행에 사용됐는지를 조사하고 있다.

현재까지 장씨는 범행 당시 약물이나 음주 상태는 아니었던 것으로 조사됐다. 정신질환 진단이나 치료 이력, 가정환경 등에서는 범행과 직접적인 연관성은 확인되지 않은 것으로 전해졌다.

장씨는 지난 5일 오전 0시11분쯤 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 인도에서 귀가 중이던 고교 2학년 A양(17)을 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.

장씨는 A양 비명을 듣고 도우려던 또 다른 고교생인 B군(17)에게도 중상을 입힌 혐의다. 장씨는 피해 고교생들과 일면식도 없었다. 흉기를 미리 소지한 채 차량에서 범행 대상을 물색하던 장씨는 A양을 범행 대상으로 삼은 것으로 전해졌다. 경찰에서 장씨는 “자살을 고민하던 중 범행을 결심했다”고 진술했다.