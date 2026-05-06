안산 상가 건물에 SUV 차량 돌진···4명 부상

6일 오후 4시18분쯤 경기 안산시 상록구 한 상가건물 1층 점포로 70대 A씨가 몰던 SUV 차량이 돌진했다.

이 사고로 A씨와 다른 차량 탑승자, 점포 안에 있던 사람 등 모두 4명이 다쳐 인근 병원으로 옮겨졌다. 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

A씨 차량은 건물 앞 도로변에 정차해 있던 승용차 2대를 들이받은 뒤 돌진한 것으로 조사됐다.

경찰은 운전자 부주의로 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.