삼성전자, 중국 생활가전 시장 철수 공식화

삼성전자가 중국에서 생활가전과 TV 판매를 중단하기로 했다.

6일 업계에 따르면 삼성전자는 중국 본토 사업을 재편하기로 하고 생활가전과 TV 등 일부 사업 철수를 결정했다. 삼성전자는 중국 유통 채널과 협력사에 이런 방침을 통보했다.

삼성전자는 최근 원자재와 부품가 상승 등의 영향으로 가전 사업 수익성이 악화했다. 지난해 TV 사업을 맡은 영상디스플레이(VD)와 생활가전(DA) 사업부에선 2000억원의 적자를 냈다.

올해 1분기엔 2000억원의 영업이익을 기록했지만 삼성전자 내부에선 중국 업체의 점유율 확대와 TV 사업 미래 경쟁력 악화 등을 고려해 체질 개선이 필요하다는 의견이 제기됐다. 실제로 지난해 삼성전자 중국 판매법인의 당기순이익은 1681억원으로 전년(3700억원)과 비교해 44% 감소했다.

최근엔 DA 사업부가 임직원 대상으로 경영 설명회를 열고 식기세척기와 전자레인지 등 일부 가전 라인을 외주화하는 내용의 사업 재편안을 공유했다.

삼성전자는 또 주요 해외 생산 거점이던 말레이시아 공장을 폐쇄하기로 했고 국내 TV와 생활가전, 스마트폰 판매와 영업을 담당하는 한국총괄에 대한 경영진단도 진행했다. 지난 4일엔 TV 사업을 맡은 VD 사업부 수장을 용석우 사장에서 이원진 사장으로 교체했다.

다만 삼성전자는 중국에서 모바일과 반도체, 의료기기 사업은 이어갈 방침이다. 특히 인공지능(AI)을 앞세워 중국 모바일 시장을 공략한다는 계획이다. 중국 소비자보호법에 따라 무상 또는 유상 애프터서비스(AS)도 제공한다.