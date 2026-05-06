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한옥 철거자재 보관 창고 종로구 “실내 놀이터로”

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본문 요약

운영이 종료된 시설의 유휴 부지가 날씨와 관계없이 아이들이 뛰어놀 수 있는 '공공형 실내 놀이터'로 탈바꿈한다.

구 관계자는 "대상지 반경 500m 안에는 어린이집 3곳이 운영 중이지만 공공형 실내 놀이터가 한 곳도 없어 부암동·평창동 거주 아동 1211명은 마음껏 뛰어놀 공간을 찾기 어려웠다"며 "이번 계획으로 한옥 자재를 보관·순환하던 공간을 그대로 살리면서 최소 예산으로 주민들의 숙원을 해결할 수 있게 됐다"고 말했다.

실내 놀이터지만 암벽 등반, 공놀이, 줄타기 등 실외 활동 못지않은 놀이를 할 수 있도록 조성한다는 방침이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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한옥 철거자재 보관 창고 종로구 “실내 놀이터로”

입력 2026.05.06 21:00

수정 2026.05.06 21:01

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  • 류인하 기자

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운영이 종료된 시설의 유휴 부지가 날씨와 관계없이 아이들이 뛰어놀 수 있는 ‘공공형 실내 놀이터’로 탈바꿈한다.

서울 종로구는 신영동 120번지에 있던 한옥철거자재 재활용은행 가설 건축물이 지난해 말 운영을 종료함에 따라 리모델링을 거쳐 부암·평창동 일대 어린이들을 위한 실내 놀이터로 조성한다고 6일 밝혔다.

종로구는 이달 중 실시 설계에 착수해 오는 7월 준공한다는 계획이다. 목표 개장 시점은 10월이다.

구 관계자는 “대상지 반경 500m 안에는 어린이집 3곳이 운영 중이지만 공공형 실내 놀이터가 한 곳도 없어 부암동·평창동 거주 아동 1211명은 마음껏 뛰어놀 공간을 찾기 어려웠다”며 “이번 계획으로 한옥 자재를 보관·순환하던 공간을 그대로 살리면서 최소 예산으로 주민들의 숙원을 해결할 수 있게 됐다”고 말했다.

실내 놀이터지만 암벽 등반, 공놀이, 줄타기 등 실외 활동 못지않은 놀이를 할 수 있도록 조성한다는 방침이다. 기존 노후 창호도 모두 교체하고, 실내등·폐쇄회로(CC)TV 등도 정비한다. 보호자 대기실, 어린이용 화장실도 별도로 마련해 아이들이 오래 놀 수 있는 공간으로 바꾼다.

정문헌 종로구청장은 “수명을 다한 공공시설에 우리 아이들이 사계절 안전하게 뛰어놀 수 있는 공간을 만들어 주민이 체감할 수 있는 아동친화도시 종로를 다져나가겠다”고 말했다.

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