걸프국 이주노동자 ‘더 가혹한 이란 전쟁’

귀국은커녕 신분상 대피 힘들어 미사일·드론 공격 중에도 일해 최소 24명 사망…고용 불안도

15년간 사우디아라비아에서 일한 방글라데시 노동자 모하마드 압둘라 알마문(35)은 지난 3월8일 숙소에 떨어진 미사일에 심한 화상을 입고 숨졌다. 가족들에 따르면 알마문은 마지막 통화에서 동생들의 학비를 대고 부모를 위한 큰 집을 짓겠다고 다짐했다. 올해 고국으로 돌아가 여섯 살 아이와 함께 살겠다는 약속은 지키지 못했고, 그는 싸늘한 주검으로 가족의 품으로 돌아왔다.



AP통신은 5일(현지시간) 미국·이란 간 전쟁이 장기화하면서 제도적 사각지대에 놓인 걸프 국가 이주노동자들이 인명 피해를 보고 있다고 보도했다. 걸프 지역 이주노동자 노동정의연합에 따르면 이번 전쟁으로 이주노동자 최소 24명이 사망했다. 이스라엘에서도 이주노동자 4명이 사망한 것으로 알려졌다. 지난 4일에는 이란의 미사일과 드론 공격으로 아랍에미리트연합(UAE) 정유 시설에서 화재가 발생해 인도 노동자 3명이 부상을 입었다.



이란의 공격이 이웃 걸프 국가로 향하는 상황에서 이주노동자들의 방공호 이용이 제한되거나 비상 대피 절차에서 배제되는 경우가 빈번한 것으로 알려졌다. 언어 장벽 등으로 유사시 대피 정보를 얻기 어려운 경우도 있었다. 카타르에서 일하는 익명의 방글라데시 노동자는 미사일이 머리 위를 오가는 상황에도 하루 12시간씩 일했으며 미사일 파편이 숙소 근처에 떨어지기도 했다고 AP통신에 말했다.



고용주가 이주노동자의 거주 자격을 보증하도록 하는 ‘카팔라’ 제도로 인해 본국으로 돌아가고 싶어도 가지 못하는 경우도 있다. 이 제도에 따르면 이주노동자들은 직장을 옮기거나 출국할 때 고용주의 허가를 받아야 한다.



특히 남아시아와 아프리카 출신 노동자들은 주로 건설 현장이나 가사노동, 경비, 청소 등 저임금 직종에 종사해 더 취약한 상황에 놓여 있다. 이들이 직장 내 폭력, 임금 체불 등으로 노동권을 침해받는 문제는 오래전부터 지적됐다. 서구나 아랍 국가 출신 노동자들이 금융업 등에 종사하는 것과는 대비된다.



전쟁으로 인한 걸프 국가들의 경기 침체가 건설업 등 주요 산업에 영향을 미치면서 이주노동자들의 고용 불안도 커질 것으로 전망된다. 방글라데시에 본부를 둔 국제개발기구 BRAC의 샤리풀 이슬람 하산은 “특히 방글라데시와 파키스탄 출신 노동자들은 비공식적으로 고용되거나 정규 계약 없이 일하는 경우가 많아 취약한 상황”이라고 했다.



저개발국 출신 이주노동자들에게 현재의 수입을 포기하고 본국으로 돌아가겠다는 결심은 쉽지 않다. 카타르에서 일하는 필리핀 노동자 말렌 플로렌스는 미사일이 요격될 때마다 몸이 떨리는 것을 느낀다면서도 “이렇게 말하기 쉽지는 않지만 여기에 남을 것”이라고 했다.



걸프협력회의(GCC) 회원국 바레인, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 사우디아라비아, UAE에 거주하는 6200만명 중 약 3500만명이 이주노동자인 것으로 알려져 있다. 특히 UAE와 카타르는 이주노동자가 전체 인구의 80~90%에 달한다. 방글라데시, 스리랑카, 파키스탄 등 남아시아 국가들의 경제는 걸프국 이주노동자들이 본국에 보내는 외화 수입에 크게 의존하고 있다.

