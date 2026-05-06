현대차 휴머노이드 ‘아틀라스’…고난도 기계 체조 척척

미국 공장 등 실제 제조현장 투입 목적 ‘개발형 모델’ 영상 첫 공개

현대자동차그룹의 로봇 계열사 보스턴다이내믹스가 실제 제조현장에 투입될 휴머노이드 ‘아틀라스’의 개발형 모델 작동 영상을 처음 공개했다.



지난 5일(현지시간) 자사 유튜브 채널에 게시된 이번 영상 속 아틀라스는 물구나무 자세로 시작해 두 손만으로 전신을 지탱하며 몸을 수평으로 유지하는 고난도 동작을 수행했다. 이어 두 손으로 몸을 받쳐 ‘L’자 모양을 만드는 ‘L-시트(L-sit)’ 자세를 약 5초간 유지한 뒤 정자세로 일어섰다.



이러한 동작은 단순한 반복을 넘어 상체와 코어, 팔 관절을 동시에 정밀하게 제어해야 가능하다.



이번 영상은 접지 면적이 작은 양손으로 전신 무게를 흔들림 없이 지지하는 보스턴다이내믹스의 기술 수준을 보여주는 것으로 평가된다.



공장 등 제조업 현장에서 무거운 물체를 들고 이동하거나 비정형 자세에서 작업울 수행할 수 있는 역량을 확보한 것으로 보인다.



특히 이번 모델에는 로봇이 스스로 움직임과 균형 전략을 학습하는 ‘강화학습(Reinforcement Learning)’ 기반 전신 제어기술이 적용돼 더욱 유연한 움직임을 구현했다.



이 로봇은 실제 제조현장 투입을 목적으로 한 ‘개발형 모델’이다. 지난 1월 세계 최대 전자제품 박람회 CES 무대에서는 작동하지 않는 상태로 전시돼 아쉬움을 남겼으나, 이번 영상을 통해 ‘001’이라는 일련번호를 단 첫 번째 개발형 모델의 자율 학습능력과 유연성을 확인하게 해줬다.



현대차그룹은 앞으로 이 아틀라스 개발형 모델을 미국 조지아주 ‘현대자동차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)’에 투입할 계획이다.



공정 단위별 검증을 거쳐 제조현장에서의 실무훈련을 본격화함으로써 생산 효율성을 극대화할 방침이다.

