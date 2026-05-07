전국 흐리고 곳곳에 비…낮 최고 27도

목요일인 7일은 전국이 대체로 흐린 가운데 오후부터 중부지방을 중심으로 비가 내리겠다.

기상청은 오후부터 밤 사이 수도권과 강원내륙·산지, 충남 북부.충남 남부 서해안, 충북 중·북부, 전북서부에 비가 내리는 곳이 있겠다고 예보했다.

예상 강수량은 서울·인천·경기, 서해5도, 강원내륙·산지 5㎜ 안팎, 충남 북부와 충남 남부 서해안, 충북 중·북부, 전북 서부 5㎜ 미만이다. 울릉도·독도는 7~8일 사이 5㎜ 미만의 비가 내릴 것으로 전망된다. 그 밖의 충청권과 전라권, 강원 중·북부 동해안, 경남 내륙, 제주도에는 늦은 오후부터 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

당분간 기온은 평년(최저 9~14도, 최고 20~25도)과 비슷하거나 조금 낮겠다. 7일 낮 최고기온은 18~27도가 되겠다.

다만 내륙 지방을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도를 넘는 등 일교차가 커 건강관리에 유의해야겠다.

중부지방과 전라권에는 순간풍속 시속 55㎞(산지는 시속 70㎞) 안팎의 강한 바람이 불겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야한다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’으로 예상된다.