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트럼프 “이란, 핵무기 비보유 원칙에 동의”

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국과 종전 협상 중인 이란이 핵무기를 보유하지 않겠다는 원칙에 동의했다고 주장했다.

트럼프 대통령은 6일 백악관에서 열린 행사에서 "이란은 핵무기를 가져선 안 되고, 가지지 않을 것"이라며 "그들도 다른 여러 사항과 함께 이 점에 동의했다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 미 PBS방송과의 인터뷰에서는 이란의 고농축 우라늄 비축분을 미국으로 반출하는 것과 이란 지하 핵시설 가동을 중단하는 내용이 종전 합의안에 포함될 것이라고 말했다.

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트럼프 “이란, 핵무기 비보유 원칙에 동의”

입력 2026.05.07 08:22

  • 최경윤 기자

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도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국과 종전 협상 중인 이란이 핵무기를 보유하지 않겠다는 원칙에 동의했다고 주장했다.

트럼프 대통령은 6일(현지시간) 백악관에서 열린 행사에서 “이란은 핵무기를 가져선 안 되고, 가지지 않을 것”이라며 “그들도 다른 여러 사항과 함께 이 점에 동의했다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 미 PBS방송과의 인터뷰에서는 이란의 고농축 우라늄 비축분을 미국으로 반출하는 것과 이란 지하 핵시설 가동을 중단하는 내용이 종전 합의안에 포함될 것이라고 말했다.

앞서 미 온라인 매체 액시오스는 미국과 이란이 전쟁 종식과 핵 협상 타결을 위한 양해각서(MOU) 체결에 근접했다고 보도했다. 14개 항으로 구성된 MOU에는 이란의 핵농축 일시 중단, 미국의 대이란 제재 해제, 이란의 호르무즈 해협 봉쇄와 미국의 대이란 해상 봉쇄의 점진적 해제 등이 담길 것으로 전해졌다.

이란은 미국의 제안을 검토 중이라고 밝혔지만, 합의안 세부 조항에 대해서는 입장을 밝히지 않았다.

트럼프 대통령은 이날 종전 합의까지 약 일주일이 걸릴 것으로 전망한 것으로 전해졌다. 폭스뉴스 앵커 브렛 바이어는 트럼프 대통령과의 통화를 인용해 “구체적인 일정을 물어봤을 때 그는 모든 절차를 마무리하는 데 일주일 정도를 예상했다”고 전했다. 바이어는 “트럼프 대통령이 신중한 낙관론을 보였다”고 말했다.

트럼프 대통령은 PBS 인터뷰에서도 이란과의 합의가 임박했냐는 질문에 “그렇게 생각한다”며 “합의에 도달할 가능성이 매우 크다”고 말했다. 이어 ‘다음 주 중국 방문 전 협상이 타결될 수 있느냐’는 질문에 “가능하다”고 답했다. 하지만 트럼프 대통령은 “이전에도 그들과 협상할 때 그런 느낌이 들었던 적이 있어서 어떻게 될지는 봐야겠다”고 덧붙였다.

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