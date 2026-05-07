창간 80주년 경향신문

‘호르무즈 선박 화재’ 한국 조사단, 두바이 파견

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

호르무즈 해협에서 정박 중 화재가 발생한 한국 선사 HMM 운용 나무호의 사고 원인 규명을 위한 정부 조사단이 현지에 파견됐다.

이들은 곧 두바이항에 도착해 나무호가 접안하는 대로 사고 원인 조사에 착수할 예정이다.

HMM 나무호는 사고 현장인 UAE 움알쿠와인 인근 해역에 있고, 현지 예인선이 이날 오전 3시30분께 이곳에 도착한 것으로 알려졌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘호르무즈 선박 화재’ 한국 조사단, 두바이 파견

입력 2026.05.07 10:01

수정 2026.05.07 10:25

펼치기/접기
  • 윤기은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

5일 서울역 대합실에서 시민들이 지난 4일 호르무즈 해협에 정박 중 폭발 사고가 일어난 한국 선박 HMM 나무호 관련 뉴스를 시청하고 있다. 문재원 기자

5일 서울역 대합실에서 시민들이 지난 4일 호르무즈 해협에 정박 중 폭발 사고가 일어난 한국 선박 HMM 나무호 관련 뉴스를 시청하고 있다. 문재원 기자

호르무즈 해협에서 정박 중 화재가 발생한 한국 선사 HMM 운용 나무호의 사고 원인 규명을 위한 정부 조사단이 현지에 파견됐다.

7일 경향신문 취재를 종합하면 해양수산부 산하 중앙해양안전심판원 조사관 3명과 소방청 감식 전문가 4명 등으로 구성된 조사단은 전날 밤 항공편으로 아랍에미리트연합(UAE) 두바이를 향해 출국했다. 이들은 곧 두바이항에 도착해 나무호가 접안하는 대로 사고 원인 조사에 착수할 예정이다.

HMM 나무호는 사고 현장인 UAE 움알쿠와인 인근 해역에 있고, 현지 예인선이 이날 오전 3시30분께 이곳에 도착한 것으로 알려졌다. 예인 준비 작업이 끝나면 나무호는 예인선에 이끌려 이날 늦은 오후나 8일 새벽 두바이항 수리조선소에 도착할 예정이다.

두바이항에선 중앙해양안전심판원과 소방청 조사단과 함께 현지 한국선급 지부와 HMM 인력 등도 조사 과정에 참여한다.

나무호가 지난 4일(현지시간) 호르무즈 해협에서 정박하던 중 화재 사고가 발생했다. 미국이 중동 전쟁으로 호르무즈 해협에 갇힌 선박들의 탈출을 지원하기 위한 ‘해방 프로젝트’에 착수한 무렵이었다.

이에 따라 나무호의 화재가 이란의 군사적 공격에 따른 것일 가능성이 제기됐지만, 정부는 사고 원인에 대해 신중한 입장을 유지하고 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글