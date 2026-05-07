현대로템, 안두릴과 AI 지휘 통제 체계 구축···업무협약 체결

무인 플랫폼에 AI 운영체계 ‘래티스’ 적용 이동형 대드론 관제 시스템 구축도 추진

현대로템은 인공지능(AI) 기반 전투 운용 소프트웨어를 개발하는 미국 방산 기술 기업 안두릴과 무기체계 고도화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다.

현대로템은 다목적 무인차량 ‘HR-셰르파’와 다족 보행 로봇 같은 무인 플랫폼에 안두릴의 AI 운영체계인 ‘래티스’를 적용해 지휘 통제 능력을 고도화할 계획이다. 래티스는 AI가 무기 체계에 부착된 센서를 통해 표적을 실시간으로 추적하고, 전장 상황을 자체 판단하도록 돕는 운영체계다. 안두릴은 미 육군의 실전 무기 체계에 래티스를 통합하는 계약을 체결하는 등 글로벌 국방 프로젝트들을 수행하고 있다.

현대로템은 주요 지상 무기 체계 플랫폼에도 래티스를 접목할 계획이다. 래티스가 두뇌 역할을 맡아 유인 전투 차량과 무인 로봇, 드론 간의 군집 제어와 자율 임무 수행을 지원하는 것이다. 군집 제어는 전장에서 다양한 무기 체계가 하나의 집단처럼 움직일 수 있게 제어하는 기술을 말한다.

현대로템은 또 안두릴의 드론 운용 체계를 활용해 이동형 대드론 관제 시스템을 구축하는 방안도 추진한다. 안두릴의 드론이 공중에서 적 드론을 감지하면 차륜형 장갑차 같은 기동 무기 체계가 작전 상황을 분석하고, 지휘관의 임무 결정을 지원하는 방식이다. 안두릴은 정찰용 드론 ‘고스트’와 요격 드론 ‘로드러너’, 충돌 드론 ‘앤빌’ 등의 드론 플랫폼을 운용하고 있다.

현대로템은 이번 MOU로 인간 지휘관과 AI가 팀을 이루며 임무를 수행하는 ‘유·무인복합(MUM-T)’ 무기 체계의 기술 경쟁력이 강화될 것으로 기대하고 있다.

현대로템 관계자는 “안두릴과의 협력은 단순한 기술 협력을 넘어 미래 전장의 핵심인 AI 지휘 통제 역량을 확보하는 계기가 될 것”이라며 “무기 체계 하드웨어와 AI 소프트웨어 간 상호운용성을 높이는 기회가 되길 바란다”고 밝혔다.