업스테이지, 포털 ‘다음’ 인수 확정···‘AI 포털’ 거듭날까

인공지능(AI) 스타트업 업스테이지가 포털 ‘다음’ 운영사 AXZ의 인수를 확정했다.

업스테이지는 AXZ 모회사 카카오와 AXZ 인수 계약을 최종 체결했다고 7일 밝혔다.

두 회사는 지난 1월 카카오가 보유한 AXZ 지분 전량을 업스테이지로 이전하고, 카카오가 업스테이지의 일부 지분을 취득하는 주식교환 방식의 양해각서(MOU)를 체결했다. 이후 약 4개월간의 검토를 본계약 체결을 마무리했다.

업스테이지는 포털 ‘다음’에 자사가 거대언어모델(LLM) ‘솔라’를 활용할 방침이다. 단순 키워드 기반 검색이 아닌 맥락 기반 답변을 제시하는 AI 중심 포털 서비스로 전환한다는 것이다.

업스테이지가 기존 기업간거래(B2B) 중심 사업 구조를 일반 소비자 대상(B2C) 서비스 영역으로 확대할 것이라는 관측이 나온다. 검색·콘텐츠 플랫폼인 다음을 품게 되면서 자체 AI 모델과 대중 간 접점을 확보하게 됐다는 것이다.

업스테이지는 다음을 과학기술정보통신부 ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트’에도 활용할 계획이다.

김성훈 업스테이지 대표는 “국내 대표 AI 기업의 기술력과 30여년 역사를 지닌 국민 포털이 결합하는 이번 인수가 새로운 AI 포털 시대를 여는 상징적 전환점이 될 것”이라고 했다.