전통시장에 인공지능 로봇 짐꾼이···성남시, 전국 최초 실증 사업 추진

경기 성남시 모란시장에 어르신과 장애인을 대신해 무거운 짐을 옮겨주는 인공지능 짐꾼 로봇이 도입된다.

성남시는 경기도가 주관한 ‘2026년 경기도 인공지능(AI) 챌린지 프로그램’ 공모에 최종 선정돼 도비 2억5000만원을 확보했다고 밝혔다.

성남시는 ‘전통시장 내 교통약자를 위한 인공지능(AI) 기반 증강현실(AR) 네비게이션 및 인공지능(AI) 짐꾼 로봇 서비스 실증’ 과제를 제안해 선정됐다.

전국 최초로 추진되는 이번 사업은 어르신과 장애인 등 교통약자의 전통시장 이동 편의를 높이기 위한 것이다. 실증 사업은 상설시장인 성남모란전통시장을 무대로 추진된다.

이 사업의 핵심은 전국 최초로 도입되는 ‘인공지능(AI) 짐꾼 로봇’이다. 시장 입구에서 정보무늬(QR코드)를 스캔하면 로봇이 이용자를 따라다니며 최대 20kg의 짐을 대신 운반한다. 위성항법장치(GPS) 없이도 복잡한 시장 골목과 점포 위치를 오차 범위 ±30cm 이내로 안내할 수 있는 것이 특징이다.

이번 사업을 위해 성남시는 공간컴퓨팅 전문기업 하이퍼클라우드, 클라우드 인프라 전문기업 조앤소프트와 컨소시엄을 구성했다. 네이버클라우드가 기술지원 기관으로 참여한다.

성남모란전통시장은 복잡한 동선과 좁은 통로, 위성항법장치(GPS) 신호 차단 환경이 동시에 존재한다. 자율주행 로봇 실증을 하기에는 최고 난도 환경으로 평가된다. 성남시는 오는 8월부터 10월까지 인공지능(AI) 짐꾼 로봇 현장 배치와 실증 운영을 추진할 계획이다.

성남시는 이번 사업을 통해 복잡한 전통시장 환경에서 축적되는 실증 데이터를 확보하고, 향후 공공 분야 피지컬 인공지능 기술의 안전 기준과 경쟁력 확보 기반으로 활용한다는 방침이다.

성남시 관계자는 “인공지능(AI) 짐꾼 로봇에 할인 상품과 특가 정보 연동 기능 등을 추가해 전통시장 자생력 강화 모델로 발전시켜 나갈 계획”이라고 밝혔다.