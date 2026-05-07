‘삼키기 아까운 술’ 담양 석탄주···전남, 5월 전통주 선정

전남도는 “5월 이달의 전통주로 담양 하심당의 ‘석탄주’를 선정했다”고 7일 밝혔다. 종갓집 비법을 바탕으로 찹쌀과 누룩, 물만 사용해 빚은 약주다.

석탄주는 ‘아까워서 삼키기 아쉬운 술’이라는 뜻을 담고 있다. 향과 단맛이 뛰어나 입안에 머금으면 쉽게 넘기기 아깝다는 데서 이름이 유래했다.

이 술은 고문헌에도 ‘석탄향’ ‘성탄향’ 등의 이름으로 등장한다. 담양 하심당 석탄주는 대대로 전승된 종갓집 비법서를 바탕으로 만들어졌다. 송영종 대표가 전통 제조 기술에 10여년간 연구한 제조법을 더해 맛의 균일성과 풍미를 높였다.

제조 과정에는 찹쌀과 누룩, 물 세 가지 재료만 쓰인다. 실제 과일이나 첨가물은 들어가지 않지만 21일간 발효 과정을 거치며 은은한 과일향과 부드러운 단맛을 낸다. 알코올 도수는 11도다.

하심당 석탄주는 지난해 남도 우리술 품평회에서 최우수상을 받았다. 전남도는 지역 전통주의 품질 경쟁력과 소비 기반을 넓히기 위해 매달 이달의 전통주를 선정하고 있다.

박상미 전남도 농식품유통과장은 “석탄주는 전통성과 대중성을 동시에 갖춘 우수 전통주”라며 “앞으로도 고유한 스토리와 색깔을 가진 지역 전통주를 지속해서 발굴·지원해 전남 전통주 산업의 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.