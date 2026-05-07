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이마트, 몽골에 ‘노브랜드’ 전문 매장 연다

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본문 요약

이마트의 자체브랜드 '노브랜드'가 전문점 형태로 몽골에 진출한다.

이마트는 올해 몽골에 노브랜드 전문점 3개 매장을 열 예정이라고 7일 밝혔다.

이마트는 2016년 몽골에 첫 점포를 낸 뒤 현재 6개 점포를 운영 중인데, 이마트에 입점해 판매 중인 노브랜드 상품을 별도 전문점에서 판매하게 되는 것이다.

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이마트, 몽골에 ‘노브랜드’ 전문 매장 연다

입력 2026.05.07 11:22

  • 정대연 기자

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몽골 이마트 내 노브랜드 코너에서 고객들이 상품을 구매하고 있다. 이마트 제공

몽골 이마트 내 노브랜드 코너에서 고객들이 상품을 구매하고 있다. 이마트 제공

이마트의 자체브랜드(PB) ‘노브랜드’가 전문점 형태로 몽골에 진출한다.

이마트는 올해 몽골에 노브랜드 전문점 3개 매장을 열 예정이라고 7일 밝혔다. 이마트는 2016년 몽골에 첫 점포를 낸 뒤 현재 6개 점포를 운영 중인데, 이마트에 입점해 판매 중인 노브랜드 상품을 별도 전문점에서 판매하게 되는 것이다.

이마트는 2028년까지 몽골 내 노브랜드 매장을 15개로 확대하고, 노브랜드 전용 물류 클러스터를 구축할 계획이다. 10년 내에 50개 매장까지 확대하는 게 목표다.

현재 몽골 이마트에서 판매 중인 노브랜드 상품은 800여종에 달한다. 지난해엔 몽골 내 노브랜드 상품 매출이 100억원을 돌파했다. 노브랜드 매장은 현재 라오스와 태국에서 운영 중이다.

이마트 강영석 해외사업 담당은 “몽골 이마트의 성공을 통해 노브랜드가 가진 차별화된 상품 경쟁력이 현지 소비자들에게 충분히 통한다는 것을 확인했다”며 “현지 파트너사와의 협력을 바탕으로 전문점을 본격 확대해 몽골 유통 시장 내 이마트와 노브랜드의 위상을 더욱 공고히 할 것”이라고 밝혔다.

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