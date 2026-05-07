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‘일본판 CIA’ 국가정보국, 올여름 700명 규모 출범 가능성

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본문 요약

다카이치 사나에 일본 정부가 추진해 온 '국가정보국'이 이르면 올여름 약 700명 규모로 출범할 것으로 보인다.

국가정보국은 우선 약 700명 규모로 출범할 예정이다.

일본 정부는 국가정보국 출범 이후 민간 경력직 채용 등을 통해 인력을 확충할 계획인 것으로 전해졌다.

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‘일본판 CIA’ 국가정보국, 올여름 700명 규모 출범 가능성

입력 2026.05.07 11:25

수정 2026.05.07 11:26

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  • 최경윤 기자

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다카이치 사나에 일본 총리가 지난 4일(현지시간) 호주 캔버라에 있는 전쟁기념관을 찾아 추모 공간을 둘러보고 있다. EPA연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리가 지난 4일(현지시간) 호주 캔버라에 있는 전쟁기념관을 찾아 추모 공간을 둘러보고 있다. EPA연합뉴스

다카이치 사나에 일본 정부가 추진해 온 ‘국가정보국’이 이르면 올여름 약 700명 규모로 출범할 것으로 보인다.

7일 요미우리신문은 일본 정부가 관련 법안 통과 이후 이르면 오는 7월 현재 내각정보조사실(내조)을 격상해 국가정보국을 출범할 방침이라고 정부 관계자를 인용해 보도했다. 국가정보국 신설 법안은 지난달 중의원(하원)을 통과했으며, 오는 8일 참의원(상원) 심의를 앞두고 있다.

국가정보국은 우선 약 700명 규모로 출범할 예정이다. 일본 정부는 국가정보국 출범 이후 민간 경력직 채용 등을 통해 인력을 확충할 계획인 것으로 전해졌다. 통상 경찰청 출신 중심으로 운영돼 온 정보기관 인적 구조를 다변화하려는 움직임으로 풀이된다.

일본 정부는 해외 정보기관과의 협력과 외국 정보 분석, 소셜미디어상 허위정보 대응 등을 위해 외국어 능력과 인터넷 관련 기술을 갖춘 인재 확보를 추진할 방침이다. 요미우리는 일본 정부가 대량의 정보 처리를 위해 인공지능(AI) 활용 역량을 갖춘 기술직 채용도 검토하고 있다고 전했다.

다카이치 내각은 출범 이후 미국 중앙정보국(CIA)을 본뜬 일본 국가정보국 신설을 추진해왔다. 일본 안팎의 정보 수집 역량을 강화하고 대외 정보전에 대응하려는 취지로, 군사·정보 부문 우경화 흐름과 맞닿아 있는 것으로 평가된다.

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