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무소속 전북지사 출마 김관영 “정청래 지도부, 공천 불공정…당선 후 민주당 복귀”

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본문 요약

더불어민주당에서 제명되고 무소속으로 전북지사 출마를 선언한 김관영 전북지사가 7일 6·3 지방선거 경선 주자들에 대한 당의 조치가 "명백한 이중잣대"라고 비판했다.

김 지사는 이날 CBS라디오 <박성태의 뉴스쇼>에 출연해 전날 무소속으로 전북지사 예비후보 등록을 한 데 대해 "공천 과정에서 정청래 대표를 비롯한 지도부가 보여준 횡포, 불공정, 전북도민에 대한 무시 등에 관해 많은 도민께서 마지막 선택은 도민이 하는 것이라는 요구를 강하게 해오셨다"며 "도민들의 부름에 응하기로 했다"고 말했다.

김 지사는 민주당 지도부가 대리비 지급 의혹이 제기된 자신은 제명하고, 식사비 제3자 대납 의혹이 불거진 이원택 민주당 전북지사 후보는 혐의 없음으로 처분하고 전략공천한 것은 "당의 명백한 이중잣대라고 생각한다"고 말했다.

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무소속 전북지사 출마 김관영 “정청래 지도부, 공천 불공정…당선 후 민주당 복귀”

입력 2026.05.07 11:29

무소속으로 전북지사 출마를 선언한 김관영 전북특별자치도지사가 7일 전북도의회 브리핑룸에서 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

무소속으로 전북지사 출마를 선언한 김관영 전북특별자치도지사가 7일 전북도의회 브리핑룸에서 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

더불어민주당에서 제명되고 무소속으로 전북지사 출마를 선언한 김관영 전북지사가 7일 6·3 지방선거 경선 주자들에 대한 당의 조치가 “명백한 이중잣대”라고 비판했다. 김 지사는 당선 시 민주당에 복귀하겠다는 의사를 밝혔다.

김 지사는 이날 CBS라디오 <박성태의 뉴스쇼>에 출연해 전날 무소속으로 전북지사 예비후보 등록을 한 데 대해 “공천 과정에서 정청래 대표를 비롯한 지도부가 보여준 횡포, 불공정, 전북도민에 대한 무시 등에 관해 많은 도민께서 마지막 선택은 도민이 하는 것이라는 요구를 강하게 해오셨다”며 “도민들의 부름에 응하기로 했다”고 말했다.

김 지사는 민주당 지도부가 대리비 지급 의혹이 제기된 자신은 제명하고, 식사비 제3자 대납 의혹이 불거진 이원택 민주당 전북지사 후보는 혐의 없음으로 처분하고 전략공천한 것은 “당의 명백한 이중잣대라고 생각한다”고 말했다.

김 지사는 “단초를 제공한 것은 저이기에 대단히 죄송하게 생각한다”면서도 “(지도부는) 한마디 해명 절차 없이 단 12시간 만에 저를 제명했고, 상대 후보의 제3자 대납 의혹에 관해선 단 2명만 인터뷰(조사)하고 무혐의 처분을 했다”고 말했다. 그는 “두 사건을 대하는 지도부의 태도가 지나치게 불공정하다고 느끼는 게 많은 사람들의 의견인 것 같다”고 했다.

김 지사는 자신을 12·3 내란 동조 혐의로 특검에 고발한 이가 이 후보와 “연계됐을 가능성이 상당히 높다”며 “내란 프레임을 씌워 당시 공천심사위원회를 통과한 저를 최고위원회에서 별도 회의를 열어 마지막에 배제하려는 노력을 친청(친정청래) 그룹을 중심으로 굉장히 강하게 했던 것도 사실”이라고 말했다.

김 지사는 결과적으로 기부 행위가 이뤄진 것인데, 당선 시 공직선거법 위반으로 직을 잃을 위험이 있지 않느냐는 취지의 진행자 질문에 “리스크가 전혀 없다고 볼 수는 없다”면서도 “법이라는 것이 도덕과 상식 위에 있지는 않다고 생각한다. 법원에서 현명한 판단을 내리실 것으로 기대한다”고 말했다. 그러면서 무소속으로 출마해 당선 시 “(민주당에) 복귀 신청을 하겠다”고 했다.

강준현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 “복당하는 것은 대선이나 지선, 총선에 혁혁한 기여가 있을 때 복당의 문이 열리는 것이지, 이런 상황이라면 (어렵지 않겠나)”이라며 “전북도민은 민주당에 대한 선호도가 높기에 크게 걱정은 안 한다”고 말했다.

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