무소속 전북지사 출마 김관영 “정청래 지도부, 공천 불공정…당선 후 민주당 복귀”

더불어민주당에서 제명되고 무소속으로 전북지사 출마를 선언한 김관영 전북지사가 7일 6·3 지방선거 경선 주자들에 대한 당의 조치가 “명백한 이중잣대”라고 비판했다. 김 지사는 당선 시 민주당에 복귀하겠다는 의사를 밝혔다.

김 지사는 이날 CBS라디오 <박성태의 뉴스쇼>에 출연해 전날 무소속으로 전북지사 예비후보 등록을 한 데 대해 “공천 과정에서 정청래 대표를 비롯한 지도부가 보여준 횡포, 불공정, 전북도민에 대한 무시 등에 관해 많은 도민께서 마지막 선택은 도민이 하는 것이라는 요구를 강하게 해오셨다”며 “도민들의 부름에 응하기로 했다”고 말했다.

김 지사는 민주당 지도부가 대리비 지급 의혹이 제기된 자신은 제명하고, 식사비 제3자 대납 의혹이 불거진 이원택 민주당 전북지사 후보는 혐의 없음으로 처분하고 전략공천한 것은 “당의 명백한 이중잣대라고 생각한다”고 말했다.

김 지사는 “단초를 제공한 것은 저이기에 대단히 죄송하게 생각한다”면서도 “(지도부는) 한마디 해명 절차 없이 단 12시간 만에 저를 제명했고, 상대 후보의 제3자 대납 의혹에 관해선 단 2명만 인터뷰(조사)하고 무혐의 처분을 했다”고 말했다. 그는 “두 사건을 대하는 지도부의 태도가 지나치게 불공정하다고 느끼는 게 많은 사람들의 의견인 것 같다”고 했다.

김 지사는 자신을 12·3 내란 동조 혐의로 특검에 고발한 이가 이 후보와 “연계됐을 가능성이 상당히 높다”며 “내란 프레임을 씌워 당시 공천심사위원회를 통과한 저를 최고위원회에서 별도 회의를 열어 마지막에 배제하려는 노력을 친청(친정청래) 그룹을 중심으로 굉장히 강하게 했던 것도 사실”이라고 말했다.

김 지사는 결과적으로 기부 행위가 이뤄진 것인데, 당선 시 공직선거법 위반으로 직을 잃을 위험이 있지 않느냐는 취지의 진행자 질문에 “리스크가 전혀 없다고 볼 수는 없다”면서도 “법이라는 것이 도덕과 상식 위에 있지는 않다고 생각한다. 법원에서 현명한 판단을 내리실 것으로 기대한다”고 말했다. 그러면서 무소속으로 출마해 당선 시 “(민주당에) 복귀 신청을 하겠다”고 했다.

강준현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 “복당하는 것은 대선이나 지선, 총선에 혁혁한 기여가 있을 때 복당의 문이 열리는 것이지, 이런 상황이라면 (어렵지 않겠나)”이라며 “전북도민은 민주당에 대한 선호도가 높기에 크게 걱정은 안 한다”고 말했다.