창간 80주년 경향신문

이 대통령 지지율 67%, 2주 전보다 2%p↓…국민의힘 지지율 3%p↑

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이재명 대통령의 국정 지지율이 직전 조사 대비 2%포인트 하락한 67%로 집계됐다는 전국지표조사 결과가 7일 나왔다.

직전 조사 대비 여당 지지는 4%포인트 하락한 반면, 야당 지지는 2%포인트 상승했다.

여당과 야당 지지 격차는 직전 조사 28%포인트에서 22%포인트로 줄어들었다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이 대통령 지지율 67%, 2주 전보다 2%p↓…국민의힘 지지율 3%p↑

입력 2026.05.07 11:36

  • 정환보 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 자료를 보고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 자료를 보고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령의 국정 지지율이 직전 조사 대비 2%포인트 하락한 67%로 집계됐다는 전국지표조사(NBS) 결과가 7일 나왔다. 6·3 지방선거에서 ‘국정 안정을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다’는 응답은 54%로 2주 전 같은 조사에 비해 4%포인트 하락한 것으로 나타났다.

여론조사 기관 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 4~6일 만18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 진행해 이날 공개한 NBS 결과, ‘이 대통령이 대통령으로서 일을 잘하고 있다고 생각하는가’라는 질문에 ‘잘하고 있다’는 답변은 67%로 나타났다. 이는 2주 전 실시된 직전 조사보다 2%포인트 하락한 수치다.

이 대통령이 ‘일을 잘 못하고 있다’는 부정평가는 23%로 직전 조사보다 2%포인트 상승했다. 무응답은 10%로 나타났다.

정당 지지도는 더불어민주당 46%, 국민의힘 18%, 조국혁신당 3%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 집계됐다. 태도를 유보한 응답은 29%였다. 직전 조사 대비 민주당은 2%포인트 하락했고, 국민의힘은 3%포인트 상승했다.

오는 6월 치러지는 지방선거에서 안정을 위해 여당에 힘 실어줘야 한다는 응답은 54%, 견제를 위해 야당에 힘 실어줘야 한다는 응답은 32%로 나타났다. 직전 조사 대비 여당 지지는 4%포인트 하락한 반면, 야당 지지는 2%포인트 상승했다. 여당과 야당 지지 격차는 직전 조사 28%포인트에서 22%포인트로 줄어들었다.

NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌고, 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 응답률은 19.8%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글