서울 강남구가 운영하는 온라인 교육 플랫폼 ‘강남인강’이 학교 밖 청소년의 검정고시 준비 부담을 덜어주기 위해 ‘검정고시 0원 패키지’ 이벤트를 진행한다고 7일 밝혔다. 이벤트 기간은 5월 11~22일까지다.

이 기간 중 강남인강에 준회원으로 가입하고, 학교 밖 청소년임을 증명하는 서류를 제출하면 참여자 모두 1년 정회원비를 전액 면제받을 수 있다.

강남인강 전 강좌를 365일 무제한 무료 수강할 수 있고, 아이비김영 출판사와 함께 특별 제작한 고졸 검정고시 모의고사도 제공받을 수 있다. 개념 학습부터 문제 풀이, 실전 대비까지 비용을 들이지 않고 한 번에 준비할 수 있는 것이다.

조성명 강남구청장은 “검정고시는 학교 밖 청소년에게 다시 배움의 기회를 잇는 중요한 출발점”이라며 “강남인강의 이번 지원이 경제적 부담 때문에 공부를 망설였던 청소년들에게 실질적인 도움이 되고, 합격까지 이어지는 든든한 발판이 되길 바란다”고 말했다.

이어 “앞으로도 교육 여건 때문에 출발선이 달라지지 않도록 누구나 배움의 기회를 누릴 수 있는 공공교육 지원을 계속 넓혀 가겠다”고 밝혔다.