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본문 요약

반달가슴곰과의 '안전한 동행'을 위해 지리산국립공원 내 '곰 주의 알림종'을 확대 설치한다.

국립공원공단은 7일 멸종위기 야생생물Ⅰ급인 반달가슴곰과의 공존을 위해 지리산국립공원 '종주능선 구간'에 곰 주의 알림종을 추가로 설치해 운영한다고 밝혔다.

공단은 지난해 지리산 종주길 일대에 곰 주의 알림종 10곳 설치한 데 이어, 오는 7월까지 12곳을 추가로 설치할 예정이다.

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“종 울려서 반달곰 피해요”…지리산에 ‘곰 주의 알림종’ 늘린다

입력 2026.05.07 12:38

  • 반기웅 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지리산국립공원에 설치된 베어벨. 국립공원공단 제공

지리산국립공원에 설치된 베어벨. 국립공원공단 제공

반달가슴곰과의 ‘안전한 동행’을 위해 지리산국립공원 내 ‘곰 주의 알림종’(베어벨)을 확대 설치한다.

국립공원공단은 7일 멸종위기 야생생물Ⅰ급인 반달가슴곰과의 공존을 위해 지리산국립공원 ‘종주능선 구간(종주길)’에 곰 주의 알림종을 추가로 설치해 운영한다고 밝혔다.

공단은 지난해 지리산 종주길 일대에 곰 주의 알림종 10곳 설치한 데 이어, 오는 7월까지 12곳을 추가로 설치할 예정이다.

알림종은 탐방객이 직접 종을 울려 본인의 위치를 곰에게 미리 알리기 위해 마련됐다. 알림종을 울려 곰과의 우발적인 마주침을 피헤 안전사고를 예방한다는 취지다.

국립공원공단 제공

국립공원공단 제공

알림종은 지리산 종주길을 포함한 고지대 구간에 설치된다. 반달가슴곰의 주요 서식지이자 탐방객 동선과 겹치는 지역으로 연하천~벽소령~세석대피소(약 9.9㎞) 구간 10곳, 노고단~천왕봉 전 구간 12곳 등 1㎞구간마다 설치한다.

이번 알림종 설치는 세계자연기금(WWF)의 지원 사업으로 이뤄졌다. WWF는 2025년부터 국립공원공단과 협력해 반달가슴곰 피해 방지 및 안전사고 예방을 위한 후원금을 지원해 왔다.

공단은 “반달가슴곰이 짝짓기 등 본격적인 활동을 시작했다”며 “탐방객은 법정탐방로를 이용해야 하고 단독산행보다는 2인 이상 산행을 해야 한다”고 당부했다. 이어 “먹을 것을 주거나 사진 촬영을 위해 다가가는 행동을 하지 않는 것이 중요하다”고 덧붙였다.

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