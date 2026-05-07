11년만에 새 트럭 선보인 현대차···마이티·파비스·엑시언트 신모델 출시

현대자동차가 주력 상용 트럭 모델 3종을 새롭게 선보였다. 상품성을 대폭 강화한 ‘더 뉴 2027 마이티’, ‘더 뉴 2027 파비스’, ‘2027 엑시언트’ 등을 7일 동시 출시했다. 마이티는 11년만에, 파비스는 7년만에 새 모델을 내보였다.

현대차는 이날 오전 인천 상상플랫폼에서 ‘더 뉴 마이티 & 더 뉴 파비스’ 익스피리언스 데이를 열고 마이티·파비스·엑시어트 등 주력 상용 모델 3종의 새 모델을 공개했다.

이번 신차 라인업에서 가장 주목할 점은 오랜 침묵을 깨고 돌아온 마이티와 파비스다. 중형 트럭 시장의 강자로 불려온 마이티는 지난 2015년 이후 11년 만에 부분 변경 모델을 이날 선보였다. 전면부 디자인에 큐브 메쉬 패턴을 적용해 미래지향적 이미지를 구축했고, 실내에는 12.3인치 클러스터를 탑재했다. 전자식 브레이크 제어 시스템을 적용해 안전성을 높인 것도 기존과 다른 차이점이다. 리어액슬 오일 교체 주기를 24만㎞로 대폭 늘려 경제성도 확보했다고 한다.

준대형 트럭인 파비스 역시 2019년 출시 이후 7년 만에 변신했다. 이번 모델에는 고하중 적재에 특화된 ‘프레스티지 맥스 트림’을 신설했다. 프레임 강성을 대폭 강화해 최대 8.5t 적재 환경에서도 안정적인 주행을 지원한다. 기존 6단 자동변속기는 9단으로 업그레이드해 주행 효율과 조작감을 개선했다.

대형 트럭인 엑시언트는 제동 성능과 내구성을 향상한 연식 변경 모델로 돌아왔다. 함께 출시된 수소전기트럭은 전방 충돌방지 보조와 고속도로 주행보조 등 첨단 운전자 보조 시스템을 대거 탑재했다. 실제 제조 현장과 물류 환경에서 필요한 실질적인 안전 역량을 증명했다고 현대차는 자평했다.

이번 신차 3종에는 차세대 인포테인먼트 시스템(ccNC)이 공통적으로 적용됐다. 이를 통해 무선 소프트웨어 업데이트와 무선 폰 프로젝션이 가능해졌다. 버튼 시동 스마트키와 전자식 파킹 브레이크 등 편의 사양도 확대됐다. 현대차는 마이티와 파비스 출고 고객을 대상으로 할인 혜택을 제공하는 등 다양한 출시 기념 이벤트를 진행한다.

이철민 현대차 국내마케팅실 상무는 이날 “새롭게 선보이는 마이티와 파비스에는 상용차를 바라보는 현대차의 생각과 방향을 분명하게 담아냈다”며 “거친 도로와 무거운 적재를 더 오래, 안정적으로 견딜 수 있도록 트럭의 기본기를 한층 더 탄탄하게 다진 것은 물론 실제 사용자 동선을 기반으로 사용 경험 전반을 개선했다”고 말했다.