광주 여고생 살해범 “씻을 수 없는 죄지었다”···영장심사 출석

사망 여고생, 유가족 오열속 ‘발인’

한밤중 귀가 중이던 여고생을 살해한 20대가 법원에 출석해 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받았다.

7일 살인 및 살인미수 등 혐의로 구속영장이 신청된 장모씨(24)는 광주지방법원에서 열린 영장실질심사에 출석했다.

장씨는 호송차에서 내려 법정으로 이동하며 ‘피해자에게 하고 싶은 말이 있느냐’ 등 기자들 질문에 “정말 죄송합니다. 씻을 수 없는 죄를 지어서 정말 죄송합니다”라고 답했다.

또 ‘왜 여학생을 공격했나’라는 물음에는 “여학생인 것을 알고 살해한 것은 아니다. 계획 안 했습니다”라고 말했다. 모자와 검은색 마스크로 얼굴을 가린 장씨는 맨발에 슬리퍼 차림이었다.

법원의 영장실질심사는 10여분 만에 종료됐다. 구속 여부는 이날 오후에 결정될 것으로 보인다.

장씨는 지난 5일 오전 0시11분쯤 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 인도에서 고교 2학년 A양(17)을 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있다. A양의 비명을 듣고 도우려던 또 다른 고교생인 B군(17)에게도 중상을 입힌 혐의를 받는다.

장씨는 흉기를 미리 소지한 채 차량에서 범행 대상을 물색하다 A양을 범행 대상으로 삼은 것으로 전해졌다. 경찰에서 장씨는 “자살을 고민하던 중 범행을 결심했다”고 진술했다.

경찰은 장씨의 신상정보 공개 여부를 심의할 예정이며 사이코패스(반사회적 인격장애) 진단 검사도 실시하기로 했다.

이날 오전 광주 광산구 신가동 한 장례식장에서는 A양의 발인이 엄수됐다. A양의 영정을 앞세워 가족들과 조문객들이 천천히 이동하자 통곡이 장례식장에 울려 퍼졌다.

유족들은 흰 천이 덮인 관 위에 국화를 한 송이씩 올리며 A양에게 마지막 인사를 건넸다. A양의 어머니는 국화를 올려놓으며 관을 부둥켜안은 채 오열했다.