벤츠코리아, 찾아가는 정비 ‘모바일 서비스’ 시작···“고객이 원하는 장소로”

메르세데스-벤츠 코리아가 고객이 원하는 장소에서 차량 점검 및 수리를 제공하는 ‘메르세데스-벤츠 모바일 서비스’를 이달부터 전국 11개 공식 파트너사와 함께 시행한다.

벤츠코리아는 차량 정기점검 및 일반 수리에 대한 모바일 서비스를 이달부터 시작한다고 7일 밝혔다.

이번 서비스는 전담 테크니션이 고객이 희망하는 시간과 장소로 직접 찾아가 정기점검 및 경정비 서비스를 제공하는 방식이다. 서비스센터 방문 및 대기에 따른 시간 부담을 덜어 고객 편의를 극대화했다.

이용 희망 고객은 전담 공식 서비스센터를 통해 전화로 예약할 수 있다. 상담을 통해 방문 일정과 장소, 수리 항목 등을 확정한 후 서비스가 진행된다.

주요 점검 항목은 워셔액·냉각수 보충, 타이어 공기압 점검, 브레이크 패드 및 소모품 점검 등이다. 컨트롤 유닛과 전기 부품 진단, 리콜 캠페인 작업도 지원한다. 서비스 차량으로는 적재 공간이 넉넉한 콤팩트 SUV인 EQB와 GLB가 투입된다.

톨스텐 슈트라인 벤츠 코리아 부사장은 “고객의 바쁜 일과를 고려해 직접 찾아가는 고객 중심 서비스를 마련했다”며 “앞으로도 유연한 서비스 경험을 확대할 것”이라고 밝혔다.

벤츠 코리아는 서비스 론칭을 기념해 다음달 30일까지 SNS 리뷰 이벤트도 진행한다. 체험 리뷰를 남긴 선착순 50명에게는 벤츠 캠핑 웨건을 증정한다.