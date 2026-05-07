전남교육청 ‘항공료 부풀리기’ 수사받나···시민단체 경찰 고발

해외 출장 부당 지급, 29명 2832만원 환수

전라남도교육청이 교육감과 공무원들의 해외 출장과정에서 부풀려진 항공요금을 지급한 사건과 관련해 경찰 수사를 받게 될 것으로 보인다.

교육 시민단체인 학벌없는 사회를 위한 시민모임’은 7일 전남도교육청의 국외 출장 항공료 부풀리기 의혹에 대한 진상 규명을 위해 관련자들을 전남경찰청에 고발했다고 밝혔다.

시민모임은 사문서 위·변조 및 행사, 사기, 업무상 배임 혐의로 해당 여행사 관계자와 담당 공무원들을 고발했다.

전남도교육청은 지난 3월 김대중 교육감과 직원 29명이 해외 출장 과정에서 실제보다 부풀려진 가격으로 항공요금이 지급된 사실을 확인하고 환수 조치했다.

환수한 항공료는 해외 출장 10건, 총 2832만원에 달한다. 가장 많은 금액이 환수된 사람은 김 교육감으로 7건의 해외출장에서 항공료가 부풀려진 것으로 드러나 734만원이 환수됐다.

전남교육청은 해외 출장을 수행한 여행사가 e티켓을 수정해 요금을 부풀려 청구한 뒤 차액을 현지에서 통역비와 가이드 경비 등으로 사용했다고 밝혔다.

하지만 허위로 요금을 청구한 여행사 등에 대한 수사 의뢰는 하지 않았다.

시민모임은 “국외 출장 여비를 산출할 때 핵심 근거인 항공권 정보가 수정되고, 예산 집행과 정산에 사용되었다면 공공회계 질서를 뒤흔드는 중대 사안”이라면서 “여행사의 일탈인지 공직 사회의 묵인 아래 반복되어온 구조적 비위인지는 경찰 수사를 통해서 밝혀질 수 있다”고 지적했다.

전남경찰청은 해당 고발 사건을 반부패수사1대에 배당한 것으로 전해졌다.