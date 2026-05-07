현대모비스, 전기차 심장 ‘160kW급 PE시스템’ 개발 성공

현대모비스가 전기차의 심장으로 불리는 핵심 구동 장치인 ‘PE(Power Electric) 시스템’의 독자 기술력을 확보하며 글로벌 시장 공략에 속도를 낸다.

현대모비스는 고성능 250kW급 시스템에 이어 범용 모델인 160kW급 PE시스템 개발에 성공했다고 7일 밝혔다.

PE시스템은 내연기관의 파워트레인에 해당하는 부품으로, 모터와 인버터, 감속기를 하나로 통합한 전기차의 핵심 장치다. 그동안 현대모비스는 고객사 수주를 받아 양산을 담당해 왔으나, 이번 독자 모델 개발을 통해 주요 부품 설계와 시스템 단위 개발 역량을 확보했다.

이번에 개발된 160kW급 모델은 내연기관 기준 215마력의 성능을 낼 수 있다. 현재 양산 중인 대다수 전기차에 즉시 적용 가능한 범용성을 갖췄다. 특히 주요 부품을 표준화하고 모듈화한 설계 기술을 적용해 중량 대비 출력(비출력)을 16% 개선했다. 부피는 기존 대비 20% 가까이 줄여 공간 활용성을 높였다.

새로운 냉각 기술로 모터 구조를 최적화하고 에너지 효율이 높은 차세대 전력반도체를 탑재한 것도 강점으로 꼽힌다.

현대모비스는 160kW급, 250kW급 PE시스템에 이어 소형차에 특화된 120kW PE시스템 개발도 상반기 안에 완료해 글로벌 고객에게 선제적으로 제안할 방침이다.

현대모비스 관계자는 “120kW급 소형 모빌리티부터 고성능 차량까지 전기차 전 차종에 이르는 구동 시스템 진용을 갖추게 된다”며 “고객사의 다양한 니즈에 대응하는 한편 목적별로 차별화된 제품 공략도 가능해질 전망”이라고 밝혔다.