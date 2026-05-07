“오월정신 계승” 전남 5·18 46주년 행사, 도청·나주서 15~16일 개최

전남지역 5·18 민주화운동 46주년 기념행사가 오는 15~16일 전남도청과 나주 일원에서 열린다.

전남 5·18민중항쟁기념행사위원회는 7일 제46주년 5·18 민주화운동 기념행사 계획을 발표했다. 올해 행사는 ‘오월의 꽃, 오늘의 빛’을 슬로건으로 오월 정신을 기리고 다음 세대로 계승하는 데 중점을 뒀다.

기념식은 15일 오전 10시30분 전남도청 현판 앞 광장에서 열린다. 16일 오후 1시부터는 나주 빛가람호수공원 특설무대에서 ‘남도 오월 문화제’가 진행된다. 문화제에는 나주시립소년·소녀합창단과 전남도립국악단이 참여한다.

전남 곳곳에서는 도민 참여 행사도 열린다. 5·18 음악회와 시화전, 민주영화제, 전국 5·18 축구대회, 오월 주먹밥 나눔, 민주시민 역사기행 등이 마련됐다.

청소년·청년층 대상 프로그램도 운영된다. 행사위원회는 청춘 서포터즈를 중심으로 5·18 사적지 답사와 민주역사 교육을 추진한다. K팝 댄스와 학교밴드 공연 등 청소년 참여 무대도 함께 진행할 계획이다.

강종철 전남도 자치행정국장은 “이번 행사가 5·18 정신의 의미를 널리 알리고 도민 참여를 확대하는 계기가 되길 바란다”며 “전남도는 다양한 홍보 활동을 병행해 46주년 기념행사가 성공적으로 개최되도록 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.