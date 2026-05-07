미국 항공우주국(NASA)이 유인 달 탐사선 ‘아르테미스 2호’가 임무 중 촬영한 전체 사진을 공식 웹사이트를 통해 공개했다. 사진은 아르테미스 2호가 달 근접 비행을 하는 동안 우주비행사들이 촬영한 것으로 달 뒷면과 지구, 우주에서 관측된 일식 사진 등이 담겨 있다. ▶▶NASA 사진갤러리

아르테미스 2호는 지난 4월1일 미국 플로리다주 케네디 우주 센터에서 발사된 뒤 열흘 동안 달 뒤편을 한 바퀴 돌며 인간의 눈으로 달의 다양한 모습을 관측하고 지구로 돌아왔다. 1972년 12월 ‘아폴로 17호’ 이후 50여년 만에 처음으로 달에 다녀온 인류라는 기록도 세우게 됐다.

아르테미스 2호는 지구 궤도를 두 바퀴 돌고 달까지 다녀오는 동안 총 69만4392마일(약 111만7천515㎞)을 여행했다.