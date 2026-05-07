미혼남녀 결혼·출산 긍정적 인식 2년째 꾸준히 상승···출산의향 10%포인트 넘게 올라

최근 2년간 미혼남녀의 결혼과 출산에 대한 긍정적 인식이 지속적으로 높아지고 있다는 조사 결과가 나왔다.

저출산고령사회위원회(저고위)는 7일 ‘제5차 결혼·출산·양육 및 정부 저출생 대책 인식조사’ 결과를 발표했다. 저고위는 2024년 3월부터 매년 두 차례씩 같은 문항으로 청년층의 결혼·출산 인식을 조사하고 있다. 이번 조사는 지난 3월 25~31일 전국 만 25~49세 국민 2800명을 대상으로 실시됐다.

결혼을 긍정적으로 생각한다는 응답은 76.4%로, 2024년 1차 조사(70.9%) 이후 꾸준히 상승했다. 특히 미혼남녀의 결혼에 대한 긍정적 인식은 1차 조사 55.9%에서 이번 조사 65.7%로 9.8%포인트 올라 상승세가 더 두드러졌다.

실제 결혼 의사가 있음을 보여주는 ‘결혼 의향’도 높아졌다. 미혼남녀의 결혼 의향은 67.4%로, 1차 조사보다 6.4%포인트 증가했다. 특히 20·30대 여성에서 상승 폭이 비교적 컸다. 20대(만 25~29세) 여성의 결혼 의향은 56.6%에서 65.2%로 8.6%포인트, 30대 여성은 48.4%에서 55.4%로 7.0%포인트 올랐다.

결혼 의향이 있으나 미혼인 이유로는 ‘적당한 상대를 아직 만나지 못해서’와 ‘결혼자금을 더 모은 다음에 하려고’가 각각 1·2순위에 올랐다.

출산 관련 인식도 개선세를 보였다. ‘자녀가 있어야 한다’는 인식은 61.1%에서 71.6%로 10.5%포인트 증가했다. 미혼남녀의 자녀 필요성 인식은 50.0%에서 62.6%로 12.6%포인트 올랐다. ‘출산 의향’도 29.5%에서 40.7%로 11.2%포인트 상승했다.

무자녀 가구(미혼·무자녀 기혼)의 출산 의향도 32.6%에서 41.8%로 9.2%포인트 늘었다. 유자녀 가구의 출산 의향은 1차 조사와 같은 10.0% 수준이었다.

저고위는 미혼남녀에서 ‘자녀 필요성’과 ‘출산 의향’에 대한 긍정 응답이 큰 폭으로 높아졌다는 점이 주목할 만하다고 설명했다.

출산 의향을 높이는 긍정 조건으로는 ‘소득이 좀 더 많다면’이 33.5%로 가장 많이 꼽혔다. 소득 조건을 제외하면 남성은 ‘육아휴직을 자유롭게 사용할 수 있다면’(27.4%), 여성은 ‘배우자가 육아에 함께 참여한다면’(22.7%)을 주로 꼽았다.

돌봄서비스 이용 만족도는 전반적으로 80% 이상을 유지했지만, 지난 조사보다 일부 지표는 하락했다. 영유아 교육·돌봄서비스 만족도는 지난해 3월 94.0%에서 이번 조사 87.5%로 6.5%포인트 낮아졌다. 초등 돌봄서비스 만족도도 94.1%에서 85.5%로 8.6%포인트 하락했다. 영유아 가정은 ‘이용시간 확대’(56.6%), 초등 가정은 ‘프로그램 개선 및 서비스 질 향상’(62.0%)을 가장 시급한 정책 과제로 꼽았다.

맞벌이 가구는 원활한 자녀 양육을 위해 ‘육아 지원제도를 자유롭게 활용할 수 있는 직장문화’와 ‘기관 돌봄 서비스 이용 기회·시간 보장’이 가장 필요하다고 답했다. 미혼·기혼 모두 저출생 해결을 위한 가장 중요한 사회구조적 과제로는 ‘좋은 일자리 창출 확대’(83.9%)를 꼽았다.