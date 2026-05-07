한밤중 고교생 흉기 살해 20대 구속···법원 “도주 우려”

한밤중 광주 도심 거리에서 일면식 없는 고교생을 살해하고 또 다른 고교생에게 중상을 입힌 20대가 구속됐다.

광주지법 정교형 영장전담판사는 7일 살인·살인미수 혐의를 받는 장모씨(24)에 대한 구속영장을 발부했다. 도주 우려 등 구속 필요성이 있다고 판단했다.

장씨는 지난 5일 0시11분쯤 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 인도에서 고교 2학년 A학생(17)을 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받는다. A학생의 비명을 듣고 도우려던 또 다른 고교생 B학생(17)에게도 흉기를 휘둘러 중상을 입힌 혐의도 받는다.

이날 광주지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석한 장씨는 “피해자에게 하고 싶은 말이 있느냐”는 취재진 질문에 “정말 죄송합니다. 씻을 수 없는 죄를 지어서 정말 죄송합니다”라고 말했다. 피해자를 특정해 공격한 것이냐는 취지의 질문에는 “알고 살해한 것은 아니다. 계획 안 했습니다”라고 답했다.

경찰 조사 결과 A학생과 B학생은 서로 다른 학교에 다니는 학생으로, 장씨와는 일면식이 없는 사이로 확인됐다. 장씨는 사건 현장 인근에 차량을 세워둔 뒤 흉기를 소지한 채 범행 대상을 물색한 것으로 조사됐다.

장씨는 범행 직후 자신의 차를 타고 달아났다가 자신의 주거지로 돌아오던 중 같은 날 오전 11시24분쯤 경찰에 긴급체포됐다. 경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 장씨 이동 경로와 신원을 특정했다.

장씨는 경찰에서 “사는 것이 재미가 없어 자살을 고민하던 중 범행을 결심했다. 누군가 데려가려 했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 경찰은 장씨가 범행 이틀 전부터 흉기를 소지하고 있었고, 사건 당일 증거인멸을 시도한 정황도 확인했다.

경찰은 이날 장씨에 대한 사이코패스 진단 검사를 실시했다. 장씨의 신상정보 공개 여부는 8일 신상정보공개심의위원회에서 결정된다.

이날 오전 광주 광산구 한 장례식장에서는 A학생 발인이 엄수됐다. 유족과 조문객들은 관 위에 국화를 올리며 마지막 인사를 건넸다.