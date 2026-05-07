‘24시간 뉴스’ 시대 연 테드 터너 별세…CNN 신화 남기고 떠나다









세계 최초의 24시간 뉴스 전문 채널 CNN을 만든 미디어 사업가 테드 터너가 별세했다. 향년 87세.

CNN은 6일(현지시간) 터너가 이날 미국 플로리다주 탤러해시 자택에서 가족들이 지켜보는 가운데 세상을 떠났다고 전했다. 터너는 2018년 진행성 뇌 질환인 루이체 치매 진단을 받았으며, 지난해에는 폐렴 치료를 받은 것으로 알려졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 “터너는 방송 역사의 거장이자 내 친구였다”며 “내가 그를 필요로 할 때마다 그는 거기에 있었고, 언제나 좋은 뜻을 위해 기꺼이 싸우려 했다”고 애도했다.

“News Never Sleeps” 뉴스는 잠들지 않는다

1938년 미국 오하이오주 신시내티에서 태어난 터너는 24세 때 아버지의 옥외광고 회사를 물려받으며 사업가의 길에 들어섰다. 당시 회사는 상당한 부채에 시달렸고, 부친은 술·약물 중독, 우울증 끝에 스스로 생을 마감한 직후였다. 주변에서는 회사를 매각하라는 조언이 많았지만, 터너는 오히려 사업 확장에 나섰다.

그는 지역 방송국과 스포츠 구단을 잇달아 인수하며 몸집을 키웠고 1980년 6월1일, 방송산업의 판도를 바꿀 승부수를 던졌다. 세계 최초의 24시간 뉴스 전문 채널 CNN을 출범시킨 것이다.

터너는 기존 뉴스 시스템에 문제의식을 느꼈다. 당시 미국 방송 시장은 ABC·CBS·NBC 등 3대 지상파 방송사가 장악하고 있었다. 뉴스는 정해진 저녁 시간대에만 방송되는 것이 당연하게 여겨졌고, 종일 뉴스를 내보낸다는 발상은 무모한 실험에 가까웠다. 그는 “저녁 7시까지 일하고 집에 돌아오면 뉴스가 이미 끝나 있었다”며 “나 같은 사람이 많을 거로 생각했다”고 회고했다.

CNN은 ‘뉴스는 잠들지 않는다’라는 기치 아래 사건이 발생하면 언제든 실시간으로 뉴스를 전달하는 방식을 도입했다.

CNN 출범 과정을 다룬 책 <업 올 나이트>에서 전 CNN 기자 리사 나폴리는 “터너는 미국인들이 무지한 이유 중 하나가 제대로 된 정보에 접근하지 못하기 때문이라고 믿었다”고 전했다. 터너 역시 “텔레비전보다 다양한 의견을 전파하기 좋은 수단은 없다”며 뉴스를 통해 세상을 바꿀 수 있다고 믿었다.

정작 그는 “뉴스 사업에 대해 아는 것이 전혀 없다”고 인정했지만, CNN 초대 사장 리즈 숀펠드 등 전문 인력을 영입해 채널을 성장시켰다.

시청자를 ‘역사의 목격자’로

CNN은 초기 적자와 회의론에 시달렸지만 베를린 장벽 붕괴, 톈안먼 시위, 존 레넌 피격 사건 등 현대사의 주요 장면을 실시간으로 전하며 언론 지형 자체를 바꿔놨다.

세계적 영향력을 확보한 결정적 계기는 1991년 걸프전 생중계였다. 전쟁이 전 세계에 생중계된 것은 사실상 처음이었다. 당시 조지 부시 전 미국 대통령은 “미국 중앙정보국(CIA)보다 CNN에서 더 많은 정보를 얻는다”고 말했다.

CNN의 현장 생중계 중심 보도 방식은 이후 ‘CNN 효과’라는 용어를 만들었다. 실시간 글로벌 뉴스 보도가 국제 여론과 외교·정치 결정에까지 영향을 미치는 현상을 뜻하는 말이다. CNN 모델은 이후 BBC 월드, 알자지라, 폭스뉴스 등 글로벌 뉴스 채널의 원형이 됐다.

걸프전 보도로 시청률과 수익이 급증했을 당시 터너는 “전쟁은 재정적으로 내게 이득이 됐지만 그런 방식으로 돈을 벌고 싶지는 않다”며 “피 묻은 돈은 원하지 않는다”고 말하기도 했다.

터너는 1991년 미국 시사주간지 타임 선정 ‘올해의 인물’로 뽑혔다. 타임지는 그를 “사건의 흐름에 영향을 미치고, 세계 시청자들을 역사의 생생한 목격자로 만든 인물”이라고 평가했다.

거침없던 미디어 거물의 삶

터너는 방송사 운영에 몰두한 것으로 유명했다. 그는 “20년 동안 사무실에서 살았다. 처음 10년은 사무실 소파에서 잤다”고 회고했다. 이날 CNN은 오랜 직원들의 증언을 인용해 “터너가 목욕가운 차림으로 뉴스룸을 돌아다니곤 했다”고 전했다.

그의 사업이 늘 성공적이었던 것은 아니다. 터너는 1996년 자신의 회사를 약 75억 달러에 타임워너에 매각하고 부회장을 맡았다. 그러나 2000년 타임워너와 인터넷 기업 AOL의 합병은 닷컴 버블 붕괴와 함께 역사적인 실패 사례로 남았다. AOL-타임워너는 2002년 990억달러 규모의 손실을 기록했고, 터너는 이듬해 부회장직에서 물러났다.

터너는 거침없는 언행과 대담한 투자 스타일로 ‘미디어계 승부사’라는 평가를 받았다. 계약서를 끝까지 읽지 않는다는 일화가 있을 정도로 직감형 경영인으로 유명했지만, 기존 언론 질서에 도전하며 거대한 미디어 제국을 일궈냈다. 세 차례의 결혼과 잦은 구설, 정치적 논란으로 화제의 중심에 서기도 했다.

그는 유엔에 10억달러를 기부하고 환경 보호와 핵 폐기 운동에 앞장서는 등 사회적 책임 의식도 보여줬다. CNN 진행자 래리 킹과의 인터뷰에서는 “좋은 일을 더 많이 할수록 돈도 더 많이 들어온다는 걸 배웠다”고 말하기도 했다.