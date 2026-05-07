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송기춘 이태원특조위원장, 임기 넉달 남았는데 사임

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10·29 이태원 참사 진상규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회를 이끌어온 송기춘 위원장이 임기를 넉달을 남기고 사임한 것으로 7일 파악됐다.

특조위 관계자는 이날 오전 11시 송 위원장의 퇴임식이 열렸다고 밝혔다.

송 위원장은 대통령 재가를 거쳐 오는 8일 자로 사임하게 된다.

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송기춘 이태원특조위원장, 임기 넉달 남았는데 사임

입력 2026.05.07 19:50

수정 2026.05.07 20:02

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  • 최서은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

송기춘 10.29 이태원참사 특별조사위원장이 3월13일 오후 서울 중구 은행회관에서 열린 10·29 이태원참사 진상규명 청문회에 불출석한 윤희근 전 경찰청장과 김광호 전 서울경찰청장에 대한 고발 사유를 밝히고 있다. 권도현 기자

송기춘 10.29 이태원참사 특별조사위원장이 3월13일 오후 서울 중구 은행회관에서 열린 10·29 이태원참사 진상규명 청문회에 불출석한 윤희근 전 경찰청장과 김광호 전 서울경찰청장에 대한 고발 사유를 밝히고 있다. 권도현 기자

10·29 이태원 참사 진상규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회(특조위)를 이끌어온 송기춘 위원장이 임기를 넉달을 남기고 사임한 것으로 7일 파악됐다.

특조위 관계자는 이날 오전 11시 송 위원장의 퇴임식이 열렸다고 밝혔다. 송 위원장은 대통령 재가를 거쳐 오는 8일 자로 사임하게 된다. 구체적인 사임 사유는 밝혀지지 않았다. 다만 건강상의 문제는 아닌 것으로 전해졌다.

송 위원장의 사퇴에 따라 당분간 이상철 상임위원이 위원장 직무대행을 맡는다. 송 위원장은 국회의장 추천 몫의 상임위원이다. 특조위는 국회의장 몫의 상임위원이 새로 임명되는 대로 협의를 통해 신임 위원장을 선출할 계획이다.

특조위는 8일 제57차 회의를 열고 박희영 용산구청장에 대해 수사 요청 결정 등을 앞둔 상황이다. 앞서 특조위는 지난 1월 최성범 전 용산소방서장에 대해 검경 합동수사팀에 수사를 요청한 바 있다.

그간 유족 일부는 특조위 활동과 관련해 청문회 이후 특별한 성과가 없다는 이유 등으로 불만을 표출해온 것으로 알려졌다. 유족들은 지난 3월13일 청문회를 마칠 당시 “밝혀진 게 없다” “청문회를 끝낼 수 없다”라고 말하기도 했다. 이틀간 이어진 당시 청문회에서 특조위는 주요 증인과 참고인 등을 불러 ‘11건의 신고가 있었지만 왜 출동하지 않았는지’ ‘경찰 인력 배치와 운용은 왜 적절하지 않았는지’ ‘왜 지휘가 제대로 되지 않았는지’ 등에 대해 조사했다. 특조위는 그간 159명의 희생자가 발생한 이태원 참사의 구조적 원인과 책임 소재를 규명하기 위해 광범위한 조사를 벌여왔다.

송 위원장은 전북대학교 법학전문대학원 교수 출신의 헌법학자로, 한국공법학회장과 민주주의법학연구회장 등을 역임했다. 문재인 정부 시절 군사망사고진상규명위원회 위원장을 지낸 경력 등을 인정받아 2024년 9월 특조위의 초대 위원장으로 발탁됐다.

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