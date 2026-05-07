[책과 삶]제도로서의 아버지, 어떻게 진화해왔나

아버지의 역사 어거스틴 세지윅 지음 | 김재용 옮김 | 지식의 날개 | 384쪽 | 2만4000원

‘아버지’란 무엇일까. 아버지가 수행하는 역할인 ‘부성’은 무엇일까. 긴 역사 속에서 부성은 혈통과 상속 등을 규정하며 견고한 제도로 작동했다. ‘아버지’가 단순한 가족 구성원이 아닌, 사회 질서와 권력 구조를 조직하는 핵심 원리로 쓰였기 때문이다.



역사학자인 저자 어거스틴 세지윅은 고대의 ‘강력한 가부장’부터 현대의 ‘남성성의 위기’까지, 서구권 문화 속 부성의 기원과 진화를 추적했다. 각 챕터는 아리스토텔레스, 아우구스티누스, 헨리 8세, 토머스 제퍼슨 등 시대를 대표하는 ‘아버지’들의 이야기로 꾸려졌다. 이들은 변화하는 시대에 맞서 자신의 권위를 지키기 위해 새로운 ‘아버지상’을 만들어왔다. 책은 이 과정에서 부성이 어떻게 종교적, 국가적, 과학적 서사와 결합하며 변화해왔는지 서술한다.



예컨대 아리스토텔레스는 아버지의 권위를 정당화하며 가족을 정치 질서의 기초로 봤다. 아우구스티누스는 신의 원죄가 부계를 통해 계승된다며 아버지의 모든 권위를 신에게 귀속시켰다. 14세기 잉글랜드 국왕 헨리 8세는 혼인과 출산을 국가권력의 핵심으로 삼아 부권 절대주의 시대를 열었고, 미국의 3대 대통령 토머스 제퍼슨은 ‘아버지’라는 개념을 정치적 권위의 언어로 전유했다. 가장 최근 사례인 밥 딜런을 통해서는 ‘아버지’가 어떻게 아이들과 정서적으로 교류하는 ‘아빠’로 변화했는지 보여준다.



책은 가족 구성원을 돌보는 부양자인 동시에 가족을 억압하는 권력자인 아버지의 이중적 역할에 주목한다. 이러한 역할의 충돌로 인해 수천년 동안 부성을 둘러싼 정체성 위기가 있었고, 현대에서 대두되는 ‘남성성의 위기’도 예전부터 존재해온 것이라고 말한다. 이어 과거의 부성을 넘어서 ‘관계 속에서 구성되는 실천’으로서의 부성의 가능성을 그려보자고 제안한다. 책의 마지막, 저자가 어린 아들에게 “아버지는 어떤 존재여야 하느냐”고 묻자 아이가 “재미있고 잘 포옹해줄 수 있는 사람”이라고 답하는 장면은 또다시 변화할 아버지상을 짐작하게 한다.

