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어디서든, 누구든…당신이 이야기를 완성하시오

입력 2026.05.07 20:00

수정 2026.05.07 20:19

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여러 개의 북을 두드리며

올가 토카르추크 지음 | 최성은 옮김 | 은행나무 | 568쪽 | 1만9800원

[책과 삶]어디서든, 누구든…당신이 이야기를 완성하시오

추리소설의 열광적인 팬인 C는 잔뜩 기대를 품고 읽기 시작한 새 소설의 진행 속도가 영 마음에 들지 않는다. ‘이쯤 됐으면 진작에 시신 하나쯤은 발견되어야 하는데.’ 답답함을 느낀 C는 무언가 결심했다는 듯 직접 이야기 속으로 들어가 사건을 저지르기 시작한다.

2018년 노벨 문학상을 수상한 올가 토카르추크는 현실과 환상을 자유롭게 넘나드는 기발한 상상력으로 유명한 작가다. 이 책은 작가의 두 번째 단편집으로, 토카르추크의 작품세계와 서사적 실험을 엿볼 수 있는 19편의 단편이 실렸다.

수록된 이야기들은 어디로 튈지 모르게 역동적이다. 책을 읽다 모험에 휘말리는 추리소설 팬, 비상계엄령이 내린 낯선 도시를 헤매는 교수, 낡은 극장에서 홀로 춤추는 나이 든 발레리나 등 각기 다른 시간과 공간 속에 전혀 다른 결을 지닌 인물들이 등장한다. 작가는 특정한 해석이나 결론을 제시하는 대신 독자가 흩어진 이야기 조각들을 자유롭게 이어 붙여 자신만의 의미를 찾도록 이끈다. 이른바 ‘별자리 소설’이라 불리는 토카르추크 고유의 작법이 독자를 수동적인 감상자가 아닌 서사의 적극적인 참여자로 끌어들인다.

작가 스스로 “서술자를 훈련시키기 위한 체육관 같은 책이었다”고 말했을 만큼, 각 소설에는 개성 넘치는 화자들이 등장한다. 어떤 이야기에서는 독자가 직접 서사 안으로 침투하고, 또 다른 이야기에서는 서술자가 고정된 자아에서 벗어나 끊임없이 변신한다. 화자의 시선에 따라 세상을 바라보는 관점 역시 완전히 달라질 수 있다는 작가의 문학적 지론이 고스란히 구현되는 지점이다.

전혀 다른 매력으로 뻗어나가던 19편의 이야기들은 표제작 ‘여러 개의 북을 두드리며’에 이르러 인간은 결국 “끊임없이 흔들리며 매 순간 다른 자신을 연주하듯 살아가는 존재”라는 결론에 도달한다. 작가는 불완전한 존재들 안에서 서로 닮은 구석을 찾아내고 그 유사성을 바탕으로 조용한 연대를 제안한다.

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