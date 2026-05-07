[책과 삶]자연에 박제된 체르노빌의 시간

체르노빌의 식물 표본 아나이스 통되르·마이클 마더 지음 | 도요와 호반새 옮김 | 텍스트 프레스 | 64쪽 | 2만5000원

체르노빌 원전 영점 인근에는 ‘붉은 숲’이라는 기이한 장소가 있다. 1986년 4월26일 폭발 직후 소나무들은 붉게 변하며 쓰러져 죽었다. 하지만 그 나무들은 지난 30여년 동안 그 자리에 그대로 쌓여 있다. 미생물과 균류, 곤충들마저 사라지면서 부패와 소멸이라는 생명의 순환 과정이 멈춰버린 것이다. 접근 금지 구역의 쓰러진 나무들은 증언의 작업을 묵묵히 이어간다. 극단적인 방사선량의 영향과, 그것을 가능하게 했던 기술의 폭력성은 그들의 줄기와 낙엽에 박제된 채 남아 있다.



시각예술가 아나이스 통되르와 철학자 마이클 마더의 <체르노빌의 식물 표본>은 재난 이후의 시간을 식물의 몸을 통해 들여다본다. 체르노빌의 토양에서 자라난 식물들을 채집해 만든 방사능 포토그램 이미지와 철학적 단상을 엮은 사진책이자 철학 에세이다. 통되르는 식물들을 암실에서 감광지에 밀착시켜, 유령 같은 실루엣이 스스로 나타나게 했다. 방사능을 머금은 식물이 제 몸의 윤곽을 ‘쓰게’ 한 것이다. 아름다운 잎맥과 줄기는 오염의 흔적이자 사고의 증거다.



책은 이 흔적을 따라 체르노빌을 인간의 재난 서사 바깥에서 다시 읽는다. 폭발한 원자로와 버려진 도시, 대피한 사람들 뒤에는 그 자리에 남아 방사성 물질을 흡수하고 변형된 식물들이 있었다. 러시아어로 ‘검은 풀’을 뜻하는 체르노빌이 쑥을 가리킨다는 사실은 의미심장하다. 보호와 치유의 상징이던 쑥은 사고 이후 오염과 상처, 회복되지 못한 재난의 이름이 됐다.



마더는 체르노빌의 경험으로부터 “세계를 에너지 저장고로만 간주하는 추출적이고 파괴적인 태도”와 핵에너지를 가능케 했던 세계관 자체를 폐기해야 한다고 주장한다. 사고 이후 남은 것은 수십억년에 이르는 우라늄-238의 반감기가 말해주듯, 인간의 생애와 문명의 시간 감각을 넘어서는 오염의 세계였다. 체르노빌의 토양에서 여전히 ‘보이지 않는 빛’을 뿜는 식물들은 기술문명이 만든 재난이 결코 종결되지 않았음을 보여준다.

