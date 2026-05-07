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자매의 책 外

입력 2026.05.07 20:00

수정 2026.05.07 20:19

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[새책]자매의 책 外

자매의 책

부모의 무관심 속에서 성장한 트리스탄은 동생 레티시아에게 자신이 받지 못한 사랑을 쏟아붓는다. 기묘한 자매 관계와 이들을 둘러싼 인간 군상을 통해 가족은 무엇이며 인간은 어떤 존재인지 탐구한 소설. 자전적 이야기가 담겼다. 아멜리 노통브 지음. 이상해 옮김. 열린책들. 1만5800원

[새책]자매의 책 外

어느 날, 코트가

우연히 코트를 바꿔 입게 된 우편배달부 이야기. 매일 똑같은 날을 보내던 우편배달부는 바꿔 입은 코트에서 조개껍데기를 발견한 뒤 일상에 변화를 맞고, 코트 주인을 만나 새 이벤트를 구상한다. 우연이 불러 준 기쁨을 이야기하는 동화. 클라리스 로크만 지음. 박재연 옮김. 원더박스. 1만6000원

우리가 소실되는 풍경

사랑이 끝난 뒤의 폐허를 직시해온 시인은 이제 그 모든 것들이 지나간 뒤 우리가 소실되는 풍경에 다다른다. “사랑이 저만치 가고 있네/ 선풍(旋風)이 너를 실어왔다/ 보고 싶었어” 집념을 내려놓은 이의 초연함이 느껴지는 구절들이 눈에 띄는 시집이다. 장석원 지음. 문학동네. 1만2000원

숭고의 주름

저자의 일곱 번째 비평집. 페루 나스카 지상화에서부터 사유를 출발시킨 책은 기후 재난을 다룬 예술을 통해 숭고함의 의미를 새롭게 정의한다. 최인훈의 성취를 재조명하며 이념과 체제의 벽을 문학적 상상력으로 돌파하는 일의 의미도 되새긴다. 우찬제 지음. 문학과지성사. 2만6000원

행복한 고독사

일본의 ‘슈카쓰(인생의 마지막을 준비하는 활동)’ 문화에서 영감 받은 소설. 홀로 떠나는 마지막 길을 다룬 책으로 1인 가구가 늘고 있는 한국 사회의 모습도 반영했다. 저자는 인생의 후반전에서 가장 필요한 근육은 ‘고독을 즐기는 능력’이라고 말한다. 윤희일 지음. 마르코폴로. 1만6700원

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