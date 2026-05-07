권위



1992년생 트랜스젠더 작가 안드레아 롱 추의 비평집. ‘정치적 올바름’에 대한 피로감을 호소하는 자유주의자와 예술의 순수성을 옹호하는 비평가에게 반박한다. <리틀 라이프> <오페라의 유령> <라스트 오브 어스> 등 다양한 미디어를 분석한다. 허원 옮김. 동녘. 2만5000원



세상에서 가장 따듯한 초록



1953년 한국에 온 고 임피제 신부는 가난한 제주 주민의 삶을 개선하기 위해 평생을 바쳤다. 그렇게 탄생한 이시돌협회는 목장을 짓고 축산주식회사를 설립했다. 제주 한림 초원에 자리한 이시돌 목장의 70년 이야기를 다뤘다. 김태훈 글·준초이 사진. 남해의봄날. 2만3000원



X와의 안전한 이별



이혼 전문 변호사 레베카 정이 나르시시스트와의 안전한 이별 방식을 알려준다. 나르시시스트는 겉으로는 멋진 사람이지만 속으로는 극심한 결핍에 시달리며 타인에게 상처를 준다. 관계에서 고통받는 이가 새로운 자신을 마주하게 돕는다. 고영훈 옮김. 생각정거장. 1만9000원



기계가 언어를 사용한다는 것에 대한 인문학적 사유



언어는 인간만의 전유물이라고 여겨졌지만, 인공지능(AI)의 진화와 함께 상황이 바뀌었다. 기술철학자인 마크 코켈버그·데이비드 J 건컬이 AI와 지능, 언어, 소통, 저자성의 쟁점을 아리스토텔레스, 하이데거, 데리다의 이론으로 분석한다. 신동숙 옮김. 생각이음. 1만9000원



말하지 않고 말하기



소통에서 언어가 차지하는 비중은 7%에 불과하다. 나머지는 터치, 눈맞춤, 표정, 침묵 등이 채운다. 문화심리학자 김정운이 소통의 조건을 검토한다. AI가 인간의 언어를 완벽히 구사하는 시대, 우리에게 필요한 소통을 기술이 아닌 존재 조건으로 본다. 21세기북스. 2만4000원