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지친 당신을 위한 처방, 당장 나가 새를 보시오

입력 2026.05.07 20:05

수정 2026.05.07 20:20

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새를 관찰할 때 우리는

필리프 J. 뒤부아·엘리즈 루소 지음 | 박효은 옮김 | 라이팅하우스 | 268쪽 | 1만7000원

[책과 삶]지친 당신을 위한 처방, 당장 나가 새를 보시오

한자어로는 탐조, 영어로는 버드워칭. 새 관찰은 그 이름이 궁금해지는 것으로부터 시작한다.

수십년간 프랑스 생태계 변화를 기록해온 조류학자 필리프 뒤부아와 자연·동물에 관한 글을 쓰는 작가 겸 기자 엘리즈 루소는 말한다. “창가 모이통을 찾는 작은 파랑새의 이름이 푸른박새라는 것을 알게 되는 순간 그 새는 전혀 다른 존재가 된다.”

탐조의 아름다움을 예찬하고, 초보 탐조인에게 그 방법을 일러주는 안내서다. 새의 움직임과 소리를 판별하기 위해 시청각 감각에 집중하는 건 마음챙김 명상과 닮았다. 잠시도 멈출 새가 없는 현대인에게 탐조는 그 틈을 제공한다. 현재를 살아가는 새들의 날갯짓을 볼 때면, 상념 없이 ‘지금, 여기’에 집중하게 된다.

생김새와 크기, 나는 방식, 날개 모양과 위치, 깃털의 색과 무늬… 진지하게 관찰하다 보면 새들마다 다른 생김새가 눈에 들어온다. 이때 새들을 방해하지 않는 것이 중요하다. 자세히 보겠다고 성급하게 접근하면 새들은 당신을 포식자로 인식할 확률이 높다. 산책하듯 천천히 다가갈 때 더 오래 지켜볼 수 있다.

쌍안경과 카메라는 좋은 보조도구다. 관찰 일지를 작성하기 쉽게 구획된 탐조용 온라인 애플리케이션도 있다. ‘정원에 새집을 설치하라’는 등 집마다 정원이 있는 프랑스의 주거 환경을 반영한 팁은 한국 독자들에게 와닿지 않을 수 있다. 그러나 새를 관찰하며 느낄 수 있는 경이로움만은 장벽 없이 전해진다. 손그림 같은 새 삽화들도 마음을 평안하게 한다.

책 끝에 저자들은 제안한다. “모든 일을 잠시 멈추고 숨을 돌려보자. 컴퓨터를 끄고, 라디오를 끄고, 이 책마저 덮고 바깥으로 나가자. 거기에 새들이 있다. 우리는 언제든 그들 곁에서 마음의 치유와 위안을 얻을 수 있을 것이다.”

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