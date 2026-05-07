오늘의 한국 사회는 ‘갈등’이라는 말만으로는 설명하기 어려울 만큼 깊은 균열을 드러낸다. 정치적 진영은 점점 극단으로 치닫고, 서로를 이해하기보다 규정하고 배제하려는 경향이 강해지고 있다. 온라인에서는 혐오와 낙인이 일상처럼 반복되고, 현실에서도 편 가르기는 낯설지 않다. 이러한 분열은 단순한 정치적 차이를 넘어, 상대를 온전한 존재로 존중하는 태도가 결여된 탓일지도 모른다.



그러나 이 현상을 단순한 의견 차이나 이해관계의 충돌로만 볼 수 있을까. 이는 사실 위에 ‘나’와 ‘내 편’이라는 기준이 개입되며 해석이 과잉 증식하는 정신 작용, 즉 ‘망상분별(妄想分別)’의 집단화에 가깝다.



망상분별은 객관적 사실을 있는 그대로 수용하지 못하게 가로막는다. 가령, 사법부의 판단과 교차 검증을 통해 객관적 타당성을 확보한 선거 결과조차, ‘내 편이 졌다’는 결과 앞에선 ‘부정하게 조작되었다’는 거대한 음모론의 해석으로 덧씌워진다. 이러한 자의적 해석은 곧 확고한 신념이 되어 근거 없는 불신과 사회적 분노를 지속적으로 생산해낸다. 특히 오늘날에는 ‘무엇이 사실인가’보다 ‘누가 말했는가’가 더 중요해지면서 진실은 뒤로 밀려난다. 윌리엄 골딩의 <파리대왕>에서 아이들이 막연한 공포에 사로잡혀 서로를 ‘짐승’이라 낙인찍고 파멸로 치닫는 과정은 오늘날 우리 사회의 집단적 타자화를 떠올리게 한다. 이성이 마비된 자리에 자리 잡은 집단적 적대감은 상대를 대화의 상대가 아니라 제거해야 할 존재로 환원한다.



이 지점에서 우리는 칼 포퍼가 경계한 ‘닫힌 사회’의 위험을 직시해야 한다. 포퍼에게 닫힌 사회란 자신의 신념을 절대적 진리로 간주해 비판과 수정을 거부하는 사회다. 반면 그가 제시한 ‘열린 사회’는 인간의 불완전함을 인정하는 데서 출발한다. 내가 틀릴 수 있다는 사실, 즉 내 신념이 언제든 ‘반증 가능성(falsifiability)’에 노출될 수 있음을 받아들이는 태도가 핵심이다. 다른 목소리를 적대시하지 않고, 검토의 대상으로 받아들이며, 대화를 통해 검증하는 것, 이것이 민주주의의 본질이다.



이처럼 망상분별에 갇힌 사회는 결코 반증을 허용하지 않는다. 내 진영의 논리는 성역이 되고, 이를 반박하는 사실은 ‘배신’이나 ‘가짜’로 치부된다. 포퍼가 말한 합리주의는 끊임없는 비판을 통해 오류를 수정해가는 과정이다. 따라서 갈등을 줄이는 길은 더 큰 목소리를 내는 데 있지 않고, “내 생각이 틀릴 수 있다”는 전제를 받아들이는 데서 시작된다.



그렇다면 이 분열의 고리를 어떻게 끊을 수 있을까. 해법은 명료하다. 먼저, 내가 접하는 정보가 ‘사실’인지, 내가 덧붙인 ‘해석’인지 구분하려는 성찰이 필요하다. “지금 나는 무엇을 투사하고 있는가”라는 짧은 질문은 생각의 폭주를 멈추게 한다. 또한 상대를 집단이 아닌 개별적 인간으로 보려는 노력이 중요하다. 이해는 거창한 합의를 전제로 하지 않고, 오히려 상대를 있는 그대로 보려는 데서 출발한다. 거대 담론의 실현보다 타인의 구체적인 고통을 줄여 나가는 것이 정치가 회복해야 할 본질이다.



보조 지눌은 “망상이 일어나는 것을 두려워하지 말고, 알아차림이 늦는 것을 두려워하라”고 했다. 지눌의 ‘알아차림’과 포퍼의 ‘비판적 합리성’은 결국 같은 방향을 가리킨다. 그 본질은 주관적 확신이라는 감옥에서 벗어나, 타자와 사실을 있는 그대로 마주하려는 용기에 있다. 지금 나의 분노는 어떻게 형성되었는가. 그 해석은 과연 사실에 기반한 것인가. 이 질문이 닫힌 망상을 깨고 열린 사회로 나아가는 출발점이다.



이러한 성찰은 현실에서의 실천으로 이어져야 한다. 다가오는 6월3일 지방선거는 그러한 변화의 계기가 될 수 있다. 이번 선거가 단순한 진영 대결을 넘어 건강한 비판과 대안이 공존하는 민주주의의 장이 되기를 바란다. 나와 다른 의견을 배척하기보다 ‘내가 틀릴 수도 있다’는 겸허함으로 타자를 마주할 때, 우리는 비로소 망상의 늪을 넘어 열린 사회로 나아갈 수 있을 것이다.

