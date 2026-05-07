권익위 TF “김건희 명품백 ‘위반 없음’ 종결 처리 문제”···수사기관 의뢰할 듯

2024년 윤석열 정부 국민권익위원회가 ‘위반 사항 없음’으로 결론 낸 김건희 여사 명품 가방 수수 의혹의 사건 처리 과정에 ‘문제가 있었다’는 권익위 ‘정상화 추진 태스크포스(TF)’의 재조사 결과가 나온 것으로 알려졌다. 권익위는 조사 결과를 바탕으로 수사기관에 사건을 넘길 계획이다.

7일 취재를 종합하면 권익위 정상화 추진 TF는 재조사를 한 뒤 2024년 김 여사의 명품 가방 수수 의혹을 처리하는 과정에 문제가 있었다는 결론을 내린 것으로 전해졌다.

정상화 추진 TF는 2024년 윤석열 정부의 권익위가 김 여사 명품 가방 수수 의혹과 관련한 신고를 접수받고도 법정 처리 기간인 60일을 넘겨 사건을 종결한 것을 두고 ‘절차상 문제’가 있다고 판단했다.

정상화 추진 TF는 또 2024년 조사를 이끌었던 정승윤 전 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장이 사건 조사 과정에서 윤석열 전 대통령과 비공식적으로 만난 정황을 확인한 것으로 알려졌다. 정상화 추진 TF는 정 전 부위원장이 권익위 전원위원회 회의 전 해당 사건의 결론을 미리 정한 정황도 파악한 것으로 전해졌다.

권익위는 조사 결과를 토대로 정 전 부위원장이 사건 처리에 부당 개입한 것으로 결론짓고 조사 결과를 수사기관에 전달할 방침이다.

권익위는 2024년 6월 김 여사의 명품 가방 수수 의혹 신고 사건을 ‘위반 사항 없음’으로 종결 처리하면서 봐주기 논란이 일었다. 정 전 부위원장은 지난해 6월 “청탁금지법상 공직자 등의 배우자에 제재 규정이 없기 때문에 종결을 결정했다”고 발표했다.

정상화 추진 TF는 또 류희림 전 방송통신심의위원장의 민원 사주 의혹 처리 과정에서도 문제가 있었다고 판단한 것으로 나타났다. 민원 사주 의혹은 류 전 위원장이 자신의 지인을 통해 뉴스타파 ‘김만배 신학림 녹취록’을 인용 보도한 방송사를 심의해달라는 민원을 방송통신심의위원회에 넣게 했다는 의혹이다.

정상화 추진 TF는 올해 3월 김 여사 명품백 수수 의혹과 해당 사건의 종결 처분 등을 들여다보기 위해 구성됐다.